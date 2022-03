https://mundo.sputniknews.com/20220329/un-nuevo-tipo-de-luz-ultravioleta-elimina-de-forma-segura-los-patogenos-del-aire--1123708455.html

Un nuevo tipo de luz ultravioleta elimina de forma segura los patógenos del aire

Un nuevo tipo de luz ultravioleta elimina de forma segura los patógenos del aire

Un tipo de luz ultravioleta llamada Far-UVC podría cambiar drásticamente la forma de combatir la transmisión de patógenos en el aire en interiores, informan... 29.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-29T04:43+0000

2022-03-29T04:43+0000

2022-03-29T04:43+0000

ciencia

rayos ultravioleta

transmisión

aire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1d/1123708315_0:255:2592:1713_1920x0_80_0_0_2f71610538261a24e75db90f809686d7.jpg

Los investigadores afirman que esta tecnología representa una nueva forma de frenar la propagación de COVID-19. Difiere de las medidas de control existentes que implican cambios significativos en el comportamiento de las personas, como el cumplimiento de los cierres, el distanciamiento físico, el uso de mascarillas o la vacunación.Y es que a diferencia de los desafíos de estas medidas eficaces pero a menudo impopulares, instalar el sistema Far-UVC en ambientes cerrados podría ser tan fácil como cambiar una bombilla, dicen los científicos. De acuerdo con ellos, la eficacia de la radiación antimicrobiana del dispositivo es impresionante.Aunque las propiedades germicidas de la luz ultravioleta C (UVC) se conocen desde hace décadas, su uso es altamente controlado porque puede causar quemaduras solares, cáncer de piel y dañar los ojos de las personas. Por ello, el uso de la UVC se limita principalmente a la esterilización de equipos médicos.Sin embargo, en tiempos más recientes, la investigación sobre emisores de Far-UVC de menor longitud de onda (también conocidos como lámparas de cloruro de criptón o KrCl excimer) sugiere que este espectro de UVC no plantea riesgos de seguridad para las células de la piel de los ratones o de los seres humanos, al tiempo que conserva la capacidad de matar patógenos transportados por el aire.Sin embargo, la investigación existente se ha limitado en gran medida a probar el Far-UVC en instalaciones de laboratorio a pequeña escala.Para comprobar si la tecnología era igual de eficaz en una sala de tamaño normal, los científicos instalaron cinco lámparas Far-UVC en una cámara de bioaerosoles controlada de unos 12 metros cuadrados y bombearon un chorro de bacterias Staphylococcus aureus aerosolizadas en la sala.Según el equipo, las lámparas Far-UVC redujeron hasta el 98,4% la carga de patógenos en cuestión de minutos y mantuvieron un nivel ambiental de reducción del 92% acorde con las directrices de la Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante (ICNIRP).El nivel de ventilación de la cámara de pruebas se fijó como el de una habitación normal, con cambios de aire equivalentes (eACH) por hora, pero la radiación Far-UVC equivalía a 184 cambios de aire, lo que, según el equipo, supera cualquier otro método de desinfección de espacios interiores ocupados.A pesar de lo prometedor de la tecnología, los investigadores reconocen que hay dificultades para superar el uso potencial del Far-UVC en el mundo real, concretamente para garantizar que la instalación de lámparas Far-UVC en ambientes interiores cumpla el nivel correcto de exposición a la radiación, siendo a la vez eficaz pero también dentro de los límites seguros establecidos.Los investigadores afirman que, siempre que se logre ese equilibrio de forma segura, podríamos estar ante una tecnología sanitaria que cambie las reglas del juego."La Far-UVC es fácil de instalar, es barata, no necesita que la gente cambie su comportamiento, y las pruebas de múltiples estudios sugieren que puede ser una forma segura de prevenir la transmisión de cualquier virus, incluido el virus COVID y sus variantes, así como la gripe y también cualquier posible virus pandémico futuro".

https://mundo.sputniknews.com/20200925/determinan-la-luz-ultravioleta-que-mata-al-covid-19-sin-danar-a-los-humanos-1092888070.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rayos ultravioleta, transmisión, aire