Padres de Ayotzinapa acusan a las fuerzas armadas de México de "juego sucio"

Las fuerzas armadas de México han jugado sucio en el esclarecimiento de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa a pesar de la voluntad de las víctimas... 29.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-29T19:18+0000

2022-03-29T19:18+0000

2022-03-29T19:24+0000

américa latina

grupo interdisciplinario de expertos independientes (giei)

guerrero

cidh

méxico

caso ayotzinapa

derechos humanos

desaparición forzada

andrés manuel lópez obrador

marina de méxico

Luego de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) —que formó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para indagar el caso— presentó su tercer informe, donde acusa a la Secretaría de Marina bajo el mando de Enrique Peña Nieto de alterar pruebas y manipular escenarios, los padres de los desaparecidos ofrecieron un mensaje a medios en el que criticaron la ineficacia de las autoridades del Estado mexicano.A ocho años de aquella tragedia que conmocionó al país latinoamericano, todavía existen muchas reticencias del "Ejército mexicano y de las Fuerzas Armadas que han jugado sucio", denunció Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43. Los familiares de los estudiantes llamaron al presidente Andrés Manuel López Obrador a moderar sus conferencias matutinas de prensa a cambio de priorizar la búsqueda de los 43 normalistas, quienes desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, en condiciones que hasta la fecha no han sido aclaradas.Hasta el momento todavía se averigua qué autoridades participaron en el delito en conjunto con el crimen organizado, lo cual convierte al hecho en una de las llagas más profundas del sistema político mexicano. Rosales aseveró que, tras las revelaciones del GIEI y la evidencia de que la llamada "verdad histórica" promovida por el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) es falsa, la actual Administración debe privilegiar la revelación del paradero de los jóvenes, quienes fueron agredidos por elementos federales, estatales y municipales la noche del 26 de septiembre de 2014. Estas quejas se producen un día después de que el GIEI revelara que elementos de la Secretaría de Marina de México manipularon el basurero de Cocula, en Guerrero, para presuntamente ocultar las pistas sobre los 43 estudiantes desaparecidos. Eso destroza, otra vez, la llamada "verdad histórica" sobre el caso Ayotzinapa propuesta por el Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.Desde aquella noche se desconoce el paradero de 43 estudiantes, ante lo que el titular del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Santiago Aguirre, acusó que el Ejército mexicano sigue sin contribuir de manera plena a la solución del caso, además de desacatar una orden presidencial de contribuir a la investigación."¿Cómo no estar enojados si no sabemos nada de nuestros hijos? No hablo de los mandos pasados, hablo de estos mandos [durante el sexenio de López Obrador] que nos prometieron llegar a la verdad, estos mandos que jugaron con nosotros, que lo único que querían era la fotografía. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué la manipulación tan cruel que se ve en el video?", dijo González. "Señor presidente, usted tiene toda la voluntad pero sus instituciones no le hacen caso", agregó el también activista."Enviamos un saludo en solidaridad con todos los colectivos de personas y familiares de desaparecidos en México, estamos por llegar en las siguientes semanas a 100.000 desaparecidos", lamentó Aguirre.Además, aseguró que la crisis de desapariciones en México es un problema del presente, no una herencia del pasado, en la que el caso Ayotzinapa es sólo uno entre miles de casos.Padres de los 43 normalistas recordaron durante la conferencia de prensa organizada por el Centro Prodh que solicitaron ya otra audiencia con el presidente López Obrador para esclarecer los hechos de la llamada noche de Iguala.

guerrero

méxico

grupo interdisciplinario de expertos independientes (giei), guerrero, cidh, méxico, caso ayotzinapa, derechos humanos, desaparición forzada, andrés manuel lópez obrador, marina de méxico