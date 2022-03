https://mundo.sputniknews.com/20220329/nazis-ucranianos-piden-limosna-en-apps-occidentales-1123739608.html

Nazis ucranianos piden limosna en 'apps' occidentales

Nazis ucranianos piden limosna en 'apps' occidentales

Los nazis ucranianos, en su desesperado intento por mantenerse a flote ante el éxito de la operación rusa para desnazificar a Ucrania, recurren a todas las... 29.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-29T17:30+0000

2022-03-29T17:30+0000

2022-03-29T17:31+0000

qué pasa

rusia

ucrania

nazismo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1d/1123739692_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_9817fa24a38395d09e9c77f746513b64.jpg

Nazis ucranianos piden limosna en 'apps' occidentales Nazis ucranianos piden limosna en 'apps' occidentales

Una de ellas es Couchsurfing Travel App, una aplicación para viajeros, que está siendo utilizada por los nazis, tanto con fines de recaudación de fondos, como también para organizar la llegada de mercenarios al escenario ucraniano, denunció a Sputnik el argentino Alejandro Luna, al presentar numerosas pruebas."Esta aplicación normalmente se usa para viajeros, pero lamentablemente siempre hay personas que están usando las cosas para el mal", indicó Luna, subrayando que al transferir recursos a los asesinos al servicio del régimen de Kiev, uno se convierte en su "cómplice ante la ley y ante cualquier justicia verdadera".Al mismo tiempo, subrayó que no es una coincidencia la permisividad de las 'apps' occidentales con los nazis ucranianos, que también son 'niños mimados' de las numerosas redes sociales y plataformas, así como de la prensa dominante que les ofrece su tribuna.No obstante, no todos se dejan llevar por la propaganda del régimen de Kiev y sus patrocinadores, afirmó Luna, a quien le tocó ver "estas personas nazis" durante su viaje a Ucrania en 2010, cuando no podía ni pensar que esa gente, que le parecía "hooligans", llegaría "a tener el poder".Entre las razones del fracaso de la narrativa antirrusa en América Latina, este argentino resaltó el Mundial de Fútbol de 2018, cuando muchas personas pudieron descubrir que el gigante euroasiático es un país completamente distinto al que pintaban los medios y las películas occidentales.Además, refiriéndose al caso particular de Argentina, subrayó que esta nación suramericana está muy al tanto de la verdadera esencia de la OTAN, ante la usurpación británica de las islas Malvinas.

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Víctor Ternovsky https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

Víctor Ternovsky https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Víctor Ternovsky https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

rusia, ucrania, nazismo, аудио