https://mundo.sputniknews.com/20220329/moscu-ve-necesario-el-dialogo-con-eeuu-en-aras-de-ambos-paises-y-del-mundo-entero-1123713966.html

Moscú ve necesario el diálogo con EEUU en aras de ambos países y del mundo entero

Moscú ve necesario el diálogo con EEUU en aras de ambos países y del mundo entero

MOSCÚ (Sputnik) — El diálogo entre Rusia y EEUU es necesario en cualquier circunstancia, pues corresponde a los intereses de ambos países y de todo el mundo... 29.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-29T10:16+0000

2022-03-29T10:16+0000

2022-03-29T10:33+0000

internacional

rusia

eeuu

kremlin

relaciones bilaterales

relaciones diplomáticas

relaciones internacionales

moscú

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0f/1113225970_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_820faa60b48eb60eb89598b3736ebe4b.jpg

El portavoz del Kremlin agregó que "tarde o temprano", Moscú y Washington tendrán que debatir las "cuestiones de seguridad estratégica, de seguridad", o sea, aquellas cuestiones que solo pueden discutir Rusia y EEUU.Hace unos días, el 26 de marzo, el presidente de EEUU, Joe Biden, declaró durante un discurso en Varsovia que su homólogo ruso, Vladímir Putin, no puede seguir en el poder, pero la Casa Blanca inmediatamente se retractó de su declaración, asegurando que el líder estadounidense quería decir que Putin no debe decidir por Ucrania.El 28 de marzo, Biden, al referirse a ese discurso, precisó que estaba expresando sus sentimientos personales hacia Putin, y no anunciando un cambio en la política de EEUU.Putin anunció el 24 de febrero pasado el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que ambas repúblicas, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Un día antes, Putin aclaró que Moscú reconoce a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk dentro de las fronteras proclamadas en 2014.El 25 de marzo, el Estado Mayor General de Rusia dio por cumplidos los principales objetivos de la primera fase de su operación en Ucrania y dijo que en adelante se enfocaría en la liberación del Donbás.

https://mundo.sputniknews.com/20220327/la-demencia-se-esta-apoderando-de-joe-biden-1123633471.html

eeuu

moscú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, eeuu, kremlin, relaciones bilaterales, relaciones diplomáticas, relaciones internacionales, moscú, europa