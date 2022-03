https://mundo.sputniknews.com/20220329/la-expresidenta-de-brasil-alerta-que-las-sanciones-a-rusia-pueden-generar-riesgo-de-1123738746.html

La expresidenta de Brasil alerta que las sanciones a Rusia pueden generar riesgo de desglobalización

La expresidenta de Brasil alerta que las sanciones a Rusia pueden generar riesgo de desglobalización

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La expresidenta brasileña Dilma Rousseff (2011-2016) alertó este martes de las consecuencias que las sanciones impuestas a Rusia por... 29.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-29T17:42+0000

2022-03-29T17:42+0000

2022-03-29T17:42+0000

américa latina

brasil

dilma rousseff

ucrania

operación militar especial de rusia en ucrania

europa

📈 mercados y finanzas

sanciones

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1d/1123738683_0:0:3198:1799_1920x0_80_0_0_fff24f45bf20667080671de08648b603.jpg

Rousseff citó unas recientes declaraciones del principal ejecutivo de BlackRock, la mayor gestora de activos del mundo, Larry Fink, que en una carta abierta afirmó que la actual situación en Ucrania pone fin a la globalización de las tres últimas décadas y traerá consecuencias económicas duraderas para todo el mundo. La expresidenta también vaticinó que habrá "una serie de movimientos disminuyendo la fuerza del dólar", al comentar la decisión de Rusia de exigir el pago en rublos del gas que importan los países considerados hostiles; la líder izquierdista cree que esto podría abrir la puerta a que otros países tomen medidas similares para proteger sus monedas.En este contexto, la expresidenta brasileña considera que es urgente que Latinoamérica vuelva a sumar esfuerzos hacia una mayor integración entre los países y a ser menos dependientes de la exportación de materias primas."El poder potencial de América Latina tiene que ser fortalecido, tiene que ser centralizado, ¿en quién? En nuestra integración regional; América Latina no puede condenarse como está siendo condenada en esta ola neoliberal a ser una productora de 'commodities', no superaremos la desigualdad si no nos reindustrializamos", señaló.Rousseff hizo estas declaraciones durante un seminario del Grupo de Puebla al que también asistieron el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) y el expresidente colombiano Ernesto Samper (1994-1998), entre otras autoridades y personalidades de la izquierda latinoamericana

https://mundo.sputniknews.com/20220327/pronostican-los-cambios-que-generaran-las-sanciones-antirrusas-en-la-politica-y-la-economia-mundial-1123639347.html

brasil

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

brasil, dilma rousseff, ucrania, operación militar especial de rusia en ucrania, europa, 📈 mercados y finanzas, sanciones, rusia