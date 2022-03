https://mundo.sputniknews.com/20220329/la-delegacion-rusa-protesta-ante-ucrania-por-el-trato-a-los-prisioneros-de-guerra-rusos-1123712636.html

La delegación rusa protesta ante Ucrania por el trato a los prisioneros de guerra rusos

La delegación rusa protesta ante Ucrania por el trato a los prisioneros de guerra rusos

Rusia protestó durante las negociaciones con Ucrania por los videos que muestran el maltrato hacia los prisioneros militares rusos. Los ucranianos prometieron... 29.03.2022, Sputnik Mundo

Arranca la nueva ronda de negociaciones Anteriormente, a orillas del Bósforo en Turquía, en el palacio estambulita de Dolmabahce, arrancó la nueva ronda de negociaciones entre el jefe de la delegación rusa, el asesor del presidente ruso Vladímir Putin, Vladímir Medinski, y el miembro de la delegación ucraniana David Arajamia.Antes de sentarse a la mesa de negociaciones, las partes se habían reunido con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.Al dirigirse a los equipos negociadores de Rusia y Ucrania, el mandatario otomano afirmó que la prolongación del conflicto armado entre Rusia y Ucrania no beneficia a nadie.A juicio del mandatario turco, "es hora de que las negociaciones den resultados". "En Turquía lo deseamos sinceramente y estamos dispuestos a hacer nuestra aportación", dijo.En las negociaciones participa también el multimillonario Román Abramóvich, lo que fue aprobado por ambos países, según el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.Peskov precisó que el empresario "no es miembro oficial de la delegación" rusa en la nueva ronda de las negociaciones entre Rusia y Ucrania.Los equipos negociadores de Moscú y Kiev celebraron varias rondas de consultas presenciales en el territorio de Bielorrusia a fines de febrero y en las primeras fechas de marzo, tras lo cual siguieron negociando por videoconferencia.La reunión presencial del 29 de marzo es fruto de un acuerdo que el presidente Erdogan logró el 27 de marzo en una charla telefónica con su homólogo ruso, Vladímir Putin.El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Ucrania rompió las relaciones diplomáticas con Rusia, impuso la ley marcial en todo el territorio nacional, además del toque de queda en Kiev y otras ciudades, decretó la movilización general e instó a la comunidad internacional a activar "todas las sanciones posibles" contra el líder ruso.Numerosos países, con excepciones como China, condenaron en términos enérgicos la operación militar de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales.

