Hernández, del poder total en Honduras a la posible cárcel en EEUU

Continúan las repercusiones tras la decisión de la Justicia local de extraditar al expresidente al país norteamericano. En otro orden, hay avances en las negociaciones por el conflicto en Ucrania. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

La familia de Juan Orlando Hernández (JOH) expresó que la admisión de su extradición a EEUU "deja a la Justicia [nacional] huérfana y a una familia destrozada".A través de un comunicado, subrayó también que el fallo de la Corte Suprema de Justicia "no es una sentencia condenatoria". Y agregó que al ser "la aprobación de un procedimiento" no está probado que el mandatario entre 2014 y 2022 sea culpable de los delitos que se le imputan.A criterio del entrevistado, el comunicado de la familia Hernández criticando la decisión de la Justicia nacional "no es más que un intento por victimizar a la cabeza de una estructura criminal".Méndez se refirió a "la línea que cruzó JOH con los cárteles de droga en la frontera con Guatemala y con otros en el Caribe. Y el seguimiento de la DEA [Agencia Antidrogas de EEUU] generó un caldo de cultivo a cómo EEUU suele hacer estos procesos de intervención en los países".Hernández, requerido por EEUU por cargos de narcotráfico, se convierte en el primer expresidente latinoamericano en ser extraditado a ese país, luego de que la Corte Suprema hondureña ratificara el fallo.En marzo de 2021, Juan Antonio 'Tony' Hernández, hermano del expresidente, fue condenado a cadena perpetua en un Tribunal de Nueva York por los mismos cargos.Washington y Tegucigalpa definen ahora la fecha en que el exmandatario será enviado a la nación norteamericana para responder por los cargos que se le imputan.En tanto, Méndez detalló cuáles son los elementos que, a su criterio, se deben transformar para cambiar el sistema de Justicia en el país centroamericano, hoy gobernado por la presidenta progresista Xiomara Castro.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— el avance en las negociaciones entre delegados de Moscú y Kiev sobre el conflicto en Ucrania. Y además, el día después en Perú tras el fracaso de la moción en el Congreso para destituir al presidente Pedro Castillo.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

