El Consejo de Europa reprocha a España no adoptar más medidas contra la corrupción

En primer lugar, los autores del informe recuerdan que en 2019 España celebró dos elecciones generales y que en 2020, apenas unas semanas tras la toma de posesión del nuevo Gobierno, se declaró el estado de alarma debido a la crisis del COVID-19.En esa línea, el GRECO reconoce que "estas circunstancias han obstaculizado significativamente las actividades legislativas y las acciones políticas" destinadas a cumplir sus recomendaciones. Pese a ello, el órgano insiste en señalar el incumplimiento por parte de España.Por ejemplo, el GRECO recomendó modificar la inmunidad judicial de los cargos públicos de modo que no se obstaculice la acción penal contra representantes gubernamentales o parlamentarios en posibles casos de corrupción, un ámbito en el que no se han hecho reformas ya que implicaría realizar cambios en la Constitución, algo para lo que no hay consenso suficiente en las Cortes Generales.El informe también subraya la falta de avances en las recomendaciones centradas en las Fuerzas de Seguridad, donde se pedía mejorar los mecanismos de transparencia interna a la hora de realizar cambios de destino y evaluaciones para evitar represalias contra los investigadores de corrupción o posibles favoritismos entre dirigentes afines.Asimismo, el informe lamenta la falta de reformas para proteger la identidad de denunciantes internos, algo que el GRECO considera "un área sensible y crucial para la prevención y detección de la corrupción".

