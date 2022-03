¿Cumplirá Ucrania su promesa de tomar medidas contra los torturadores de militares rusos?

"Estoy seguro de que Ucrania solo crea una apariencia de intención de castigar a los que torturaron a nuestros militares. Ciertamente, no creo en las autoridades ucranianas en que esto pueda suceder. Para mí las autoridades ucranianas no existen. Estoy convencido de que estos hechos, y están ahí, deben ser investigados y llevados a un tribunal militar internacional y condenados por la comunidad internacional. Esto es en términos legales. Pero francamente, mi opinión personal es que estas bestias deben ser destruidas. No dudaré en utilizar esta palabra, no hay otra forma de llamarlos", dijo Shvytkin.