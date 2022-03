https://mundo.sputniknews.com/20220329/como-una-prenda-de-ropa-puede-monitorear-tu-ritmo-cardiaco-1123748439.html

Cómo una prenda de ropa puede monitorear tu ritmo cardíaco

Cómo una prenda de ropa puede monitorear tu ritmo cardíaco

Tres jóvenes ingenieros uruguayos crearon el WeCartor, un dispositivo vestible que puede ser útil para pacientes que requieren controles médicos con frecuencia. Los expertos cuentan cómo funciona este tipo de tecnología.

2022-03-29T22:10+0000

2022-03-29T22:10+0000

2022-03-29T22:10+0000

big bang

💗 salud

sociedad

biotecnología

enfermedades cardiovasculares

cardiología

internet

internet de las cosas

ingeniería

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1d/1123749043_0:0:601:338_1920x0_80_0_0_db0789c891dacffbea56424b4e28fc59.jpg

Cómo una prenda de ropa puede monitorear tu ritmo cardíaco Tres jóvenes ingenieros uruguayos crearon el WeCartor, un dispositivo vestible que puede ser útil para pacientes que requieren controles médicos con frecuencia. Los expertos cuentan cómo funciona este tipo de tecnología.

Muchas veces oímos del término "internet de las cosas" y no tenemos claro su significado exacto. Un ejemplo de ello son los relojes inteligentes que permiten a una persona monitorear lo que ocurre con su cuerpo cuando hace ejercicio.En esta línea trabajaron tres jóvenes ingenieros uruguayos, creadores de WeCartor: Manuel Urquiola, Álvaro Ríos y Fátima Álvez,Se trata de un dispositivo que mide 55 milímetros por 25 milímetros y ocho milímetros de espesor, similar al tamaño quizás de una moneda."La principal motivación en desarrollar dispositivos de estas características es que la presión arterial central es un parámetro biológico de interés médico, dado que su control y seguimiento permite evaluar el riesgo cardiovascular y variadas afecciones cardíacas o del sistema circulatorio", explicó RíosEl trabajo de los jóvenes se basó en una tesis de doctorado de su tutor, Germán Fierro, que consistía en estimar la presión arterial central a partir de determinadas señales del corazón.Esta información luego se procesa y se obtiene dicha presión. A su vez, se diseñó y construyó un chip para el procesamiento de señales y manejo de energía para dispositivos biomédicos.En el año 2021 el proyecto obtuvo el primer premio de la Academia Nacional de Ingeniería de Uruguay en el área electrónica.Por su parte, los investigadores aclararon que hasta el momento no se pensó en comercializar este dispositivo. Según explicó Álvez, si bien este trabajo sienta las bases para crear una producción a gran escala, primero se necesita un trabajo de certificación y validación que permita luego la fabricación y venta al público.Esto y más en Big Bang. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

💗 salud, sociedad, biotecnología, enfermedades cardiovasculares, cardiología, internet, internet de las cosas, ingeniería, аудио