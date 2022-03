https://mundo.sputniknews.com/20220329/bolsonaro-deja-el-hospital-tras-pasar-la-noche-internado-1123719671.html

Bolsonaro deja el hospital tras pasar la noche internado

Bolsonaro deja el hospital tras pasar la noche internado

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente brasileño Jair Bolsonaro dejó el Hospital de las Fuerzas Armadas de Brasilia a primera hora. 29.03.2022, Sputnik Mundo

américa latina

brasil

jair bolsonaro

Según informaciones del diario O Globo, el presidente dejó el hospital a primera hora de esta mañana tras pasar la noche ingresado sometiéndose a diversas revisiones.Bolsonaro fue al hospital la noche del 28 de marzo al sentir "un malestar" abdominal, según informó el ministro de Comunicaciones del Gobierno, Fabio Faria.Para este 29 de marzo, Bolsonaro tenía previsto un viaje oficial al estado de Mato Grosso do Sul (Centro-oeste), que de momento no fue cancelado.De momento, el Gobierno brasileño no comunicó de forma oficial cuál es el motivo de la visita del presidente al hospital.En enero, Bolsonaro estuvo dos días internado en el Hospital Vila Nova Star de Sao Paulo debido a una obstrucción en el intestino.Entonces, el equipo médico concluyó que el problema había sido producido por unas gambas que Bolsonaro no masticó correctamente.El presidente brasileño arrastra diversos problemas de salud derivados de la puñalada que recibió en el abdomen durante la campaña electoral de 2018, y que desde entonces le obligó a someterse a cuatro operaciones.

brasil

brasil, jair bolsonaro