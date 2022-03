https://mundo.sputniknews.com/20220329/amlo-sobre-periodistas-asesinados-en-mexico-tengo-mi-conciencia-tranquila-1123729705.html

AMLO sobre periodistas asesinados en México: "Tengo mi conciencia tranquila"

Al menos ocho comunicadores mexicanos han sido masacrados en lo que va de 2022, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, esa... 29.03.2022, Sputnik Mundo

"Tengo mi conciencia tranquila, estamos avanzando en todos los terrenos". Esa fue la respuesta del mandatario mexicano cuando una periodista de la cadena internacional Al Jazeera le preguntó su opinión sobre la crisis de seguridad que enfrenta el gremio periodístico del país latinoamericano. El presidente de México aseguró que su Administración ha hecho todo lo posible por garantizar la libertad de expresión y, aunque condenó la violencia en contra de los periodistas, desestimó el problema que ya ha llamado la atención de órganos internacionales como el Parlamento Europeo. "Estamos avanzando en el combate a la corrupción, en que no haya impunidad. Lamentamos mucho los asesinatos de los compañeros periodistas y estamos investigando. De todos los casos hay abiertos expedientes de investigación y, en la mayoría de ellos, ya hay detenidos. Los autores materiales e intelectuales están en la cárcel. Todo eso lo utilizan nuestros adversarios porque estamos en proceso de transformación y ellos quisieran que quedáramos mal, pero no podemos fallarle al pueblo", dijo López Obrador. Según el mandatario, sus opositores políticos han utilizado la inseguridad que vive el gremio periodístico mexicano para escandalizar a la opinión pública nacional e internacional.También criticó que la prensa nacional e internacional obedezca a intereses empresariales desde "hace siglos" y aseguró que así siguen operando muchos medios de comunicación como el diario español El País, el diario estadounidense The Washington Post y el Financial Times. "[Tenemos] una prensa que no recoge los sentimientos del pueblo", opinó. "¿Quiénes son los dueños de El País? Puros empresarios, accionistas de grandes corporaciones. ¿Qué defienden? Esos intereses. ¿Por qué están enojados con nosotros? Porque Iberdrola [y otras empresas] no pueden robar como lo hacían antes [en México]. Eso es lo que hay que debatir: el papel de los medios de información", agregó López Obrador.

