https://mundo.sputniknews.com/20220329/amlo-expone-una-internacional-conservadora-que-opera-contra-mexico-chile-argentina-y-otros-paises-1123733861.html

AMLO expone una internacional conservadora que opera contra México, Chile, Argentina y otros países

AMLO expone una internacional conservadora que opera contra México, Chile, Argentina y otros países

Las fuerzas de oposición al Gobierno de México que incentivaron, entre otras cosas, acusaciones del Parlamento Europeo no operan solas, sino que forman parte... 29.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-29T16:05+0000

2022-03-29T16:05+0000

2022-03-29T16:04+0000

américa latina

méxico

andrés manuel lópez obrador

argentina

eeuu

gobierno de méxico

financial times

twitter

genaro garcía luna

new york times

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1d/1123722017_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_23b4af6c88f066a69824e88ba0b3aa70.jpg

Así, el pronunciamiento del Parlamento Europeo contra el asesinato de periodistas en México exhibe una posición de injerencia internacional no sólo contra su gestión, acusó el mandatario, sino contra gobiernos de otras regiones del mundo, como Chile, Colombia, Estados Unidos, España y Argentina."Todo esto lo utilizan nuestros adversarios porque estamos en un proceso de transformación y ellos pues quisieran que quedáramos mal, pero no podemos fallarle al pueblo", sostuvo en alusión al asesinato de periodistas en México.Esta campaña de desprestigio convence a muchas personas, lamentó y reconoció que no se trata de un fenómeno nuevo."Lleva décadas, siglos el predominio de una prensa o medios de información al servicio de minorías, una prensa que no toma en cuenta al pueblo, que no recoge los sentimientos del pueblo, que sólo representa a los grupos de intereses creados, pero es mundial", señaló López Obrador.Por eso es necesario analizar el papel de los medios de comunicación en la esfera pública, dijo el mandatario mexicano, así como las redes sociales, donde mediante bots se difunden noticias falsas y se convierten en tendencias mundiales de conversación.Las plataformas involucradas, como Twitter, saben cómo funcionan esas granjas de bots y sin embargo se quedan calladas, reclamó el presidente."¿Cuál es el respeto que le tienen a la gente, a los usuarios? ¿Por qué no hay apego a la verdad? ¿Se puede calumniar impunemente?", interrogó.Acerca del asesinato de periodistas en el país, reconoció que se heredó una situación muy compleja porque existía un contubernio entre grupos criminales y las autoridades del Estado mexicano, como exhibe el caso del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, activo durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón."Entonces lleva tiempo ir cambiando, nos ha costado sobre todo enfrentar el problema de los homicidios", reconoció.

https://mundo.sputniknews.com/20220317/amlo-la-ultraderecha-de-espana-promovio-la-condena-del-parlamento-europeo-a-mexico-1123240437.html

https://mundo.sputniknews.com/20220303/deseo-que-te-vayas-preso-asi-trollearon-a-felipe-calderon-en-su-propio-mensaje-antiamlo-1122595026.html

méxico

argentina

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, andrés manuel lópez obrador, argentina, eeuu, gobierno de méxico, financial times, twitter, genaro garcía luna, new york times, el país