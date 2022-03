https://mundo.sputniknews.com/20220328/verstappen-se-hace-con-la-victoria-en-el-trepidante-gp-de-arabia-saudi-1123647216.html

Verstappen se hace con la victoria en el trepidante GP de Arabia Saudí

Verstappen se hace con la victoria en el trepidante GP de Arabia Saudí

El 26 de marzo Sergio 'Checo' Pérez hizo historia al lograr la primera 'pole' de su carrera y convertirse de hecho en el primer piloto mexicano en lograrlo... 28.03.2022, Sputnik Mundo

Al inicio de la carrera no hubo grandes cambios en las posiciones que fueron repartidas acorde a los resultados de la etapa de clasificación. Sin embargo, aparentemente la escudería Ferrari se la jugó a 'Checo' al recomendar a Charles Leclerc (que estaba detrás de él) entrar a boxes.Y es que al oír este mensaje, los técnicos de Red Bull recomendaron lo mismo al piloto mexicano, mientras que al final el monegasco no entró a boxes y ganó la iniciativa. Pero esta no duró mucho, pues el piloto canadiense de Williams, Nicholas Latifi, volvió a tener un accidente y se sacó la bandera amarilla.Por desgracia, Sergio Pérez se quedaría en la cuarta posición, detrás del español Carlos Sainz, de Ferrari. La verdadera batalla que acaparó todas las miradas hasta el final de la carrera fue entre el actual campeón Max Verstappen y Leclerc, quienes se adelantaron entre sí varias veces.Sin embargo, el principal piloto del equipo Red Bull saldría victorioso en el segundo Gran Premio de la temporada 2022.De tal modo, tras dos carreras, Charles Leclerc sigue liderando en el ranking de los pilotos, con su compañero de equipo Sainz en la segunda posición y Verstappen en la tercera.A pesar de ello, los resultados iniciales ya apuntan a que gracias a los cambios en los reglamentos de la Fórmula 1, tanto técnicos como económicos, hay más pretendientes al título del mejor equipo y mejor piloto.Eso sí, los bólidos les fallaron al excompañero de equipo de Lewis Hamilton, Valtteri Bottas (Alfa Romeo), al excampeón del mundo español Fernando Alonso (Alpine), Daniel Ricciardo (McLaren) y a Alex Albon (Toro Rosso). Por desgracia, Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) no logró ni empezar la carrera debido a problemas técnicos. Cabe destacar que el auto también le falló a Hamilton, que se quejó de la falta de potencia.Charles Leclerc ha sido seleccionado como el piloto del día, lo cual no es sorprendente, vista la emocionante lucha que protagonizó con Verstappen.

