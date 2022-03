Un ministro emiratí no ve alternativa a Rusia en los mercados petroleros

https://mundo.sputniknews.com/20220328/un-ministro-emirati-no-ve-alternativa-a-rusia-en-los-mercados-petroleros-1123667652.html

DOHA (Sputnik) — Ningún otro Estado podría reemplazar los suministros rusos de petróleo en el mercado, declaró el ministro de Energía e Infraestructura de... 28.03.2022, Sputnik Mundo

El ministro llamó a los Estados participantes del acuerdo sobre el recorte de la producción petrolera de la OPEP+ a estar unidos y "no meter la política" en el trabajo de la alianza.Subrayó también que EAU no planea retirarse de la OPEP+ ni dar pasos unilaterales y recordó que dentro de poco tendrá lugar una nueva reunión de los países que forman parte de la organización.Demanda de petróleo La demanda de petróleo podría llegar al nivel previo a la pandemia de coronavirus en el cuarto trimestre de este año, sostuvo el ministro de Industria de Emiratos Árabes Unidos y director de la petrolera estatal ADNOC, Sultan al Jaber.Al Jaber aseguró que a día de hoy la demanda del crudo creció en tres millones de barriles diarios, frente al año anterior.Por otro lado, el ministro advirtió que el sector no recibe la financiación necesaria, lo que genera riesgos para el mercado.La reducción de las inversiones, consignó, llevarán a una crisis de la oferta y a una caída del crecimiento económico mundial.Según una reciente previsión de la Agencia Internacional de Energía, la demanda mundial de petróleo se situará en 99,7 millones de barriles diarios en 2022.

