https://mundo.sputniknews.com/20220328/un-80-de-peruanos-a-favor-de-convocar-elecciones-generales-si-se-destituye-al-presidente-1123686758.html

Un 80% de peruanos a favor de convocar elecciones generales si se destituye al presidente

Un 80% de peruanos a favor de convocar elecciones generales si se destituye al presidente

LIMA (Sputnik) — Un 80% de peruanos está a favor de convocar a elecciones generales (Ejecutivo y Legislativo) en caso de que el presidente, Pedro Castillo, sea... 28.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-28T19:28+0000

2022-03-28T19:28+0000

2022-03-28T19:28+0000

américa latina

pedro castillo

política

perú

congreso de perú

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/14/1113381162_222:0:3778:2000_1920x0_80_0_0_90cdc1de0222d56daa8ce375d4cf0a60.jpg

Este 28 de marzo, el pleno del Congreso debatirá y votará el pedido de destitución impulsado por la oposición bajo la causal constitucional de incapacidad moral permanente del jefe de Estado.Según los impulsores del pedido, Castillo estaría moralmente incapacitado para ejercer la presidencia por su presunta participación en actos de corrupción y otros presuntos ilícitos.La sesión del pleno, programada para las 15:00 horas (20:00 GMT), empezará con la comparecencia del presidente para ejercer su defensa de los cargos que se le imputan.Luego el pleno debatirá el pedido y posteriormente votará si está a favor o en contra.El pedido necesita de 87 votos a favor —en un parlamento unicameral de 130 representantes— para que tenga éxito y el presidente sea destituido del cargo, sucediéndolo, de ser el caso, la vicepresidenta, Dina Boluarte.Sin embargo, la mayoría de la población no está de acuerdo con que Boluarte tome el cargo de Castillo, como manda la Constitución, sino que desea que tanto presidente como congresistas abandonen sus cargos y se convoque a nuevas elecciones.Por otro lado, el sondeo indica que un 50,5% de peruanos se muestra a favor de la destitución del presidente, mientras que un 47,5% la desaprueba y un 2% no da opinión.Por esto se infiere que existe más de la mitad de peruanos que está a favor de la destitución de Castillo, pero que esa medida no equivale a que los parlamentarios permanezcan en sus cargos.La encuesta se realizó en un universo de 1.201 personas entre el 21 al 24 de marzo.

https://mundo.sputniknews.com/20220328/partido-peruano-anuncia-una-protesta-contra-la-destitucion-del-presidente-por-parte-del-congreso-1123681012.html

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pedro castillo, política, perú, congreso de perú