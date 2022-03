https://mundo.sputniknews.com/20220328/rusia-derriba-otros-5-aviones-de-combate-ucranianos-y-casi-20-drones-en-un-dia-1123653239.html

Rusia derriba otros 5 aviones de combate ucranianos y casi 20 drones en un día

MOSCÚ (Sputnik) — La aviación y la defensa antiaérea de Rusia derribaron otros cinco aviones de combate ucranianos y 19 drones en las últimas 24 horas, informó... 28.03.2022

defensa

🛡️ zonas de conflicto

ucrania

fuerza aérea de ucrania

🛡️ fuerzas armadas

rusia

Además, añadió, fueron destruidos en un día 19 aviones no tripulados, así como cinco proyectiles disparados de un lanzacohetes múltiple en la provincia de Jersón, en el sur de Ucrania. En un ataque aéreo, indicó, fueron neutralizados 36 objetivos militares del régimen ucraniano, entre ellos dos centros de mando, tres arsenales, dos sistemas de misiles y un lanzacohetes múltiple, así como equipos militares concentrados en 23 áreas y dos depósitos de combustible de uso militar.Desde que comenzó la operación para la desmilitarización de Ucrania el pasado 24 de febrero, remarcó el general, las fuerzas de Rusia destruyeron más de 300 aviones no tripulados, más de 1.700 tanques y otros equipos.Añadió que también fueron neutralizados 170 lanzacohetes múltiples, 715 cañones y morteros, así como 1.557 automóviles militares.Rusia inició el 24 de febrero una operación especial para "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania, en respuesta a las solicitudes de asistencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk para defenderse de los ataques cada vez más intensos de las tropas ucranianas.Ucrania incrementó los bombardeos desde mediados de febrero contra los civiles de Donetsk y Lugansk tras recibir toneladas de armas de Estados Unidos y otros países de la OTAN, en concreto los misiles portátiles Javelin y NLAW, según denunciaron las dos repúblicas.Donetsk y Lugansk se independizaron de Ucrania en mayo de 2014 tras no reconocer a las nuevas autoridades que resultaron del golpe de Estado producido en Kiev en febrero de ese mismo año.

ucrania

2022

Noticias

🛡️ zonas de conflicto, ucrania, fuerza aérea de ucrania, 🛡️ fuerzas armadas, rusia