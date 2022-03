Reportan disparos en el aeropuerto de Cancún, al sureste de México

https://mundo.sputniknews.com/20220328/reportan-disparos-en-el-aeropuerto-de-cancun-al-sureste-de-mexico--1123681148.html

Medios locales informaron sobre el desalojo de la terminal 3, que ofrece vuelos internacionales en esta ciudad que es uno de los destinos turísticos más visitados del país latinoamericano, tanto por turistas nacionales como extranjeros. Las autoridades estatales de Quintana Roo aseguran que no existen indicios balísticos para determinar que sí se trató de un tiroteo. El caos, aparentemente, se generó por la explosión de una máquina que recogía equipaje, dijeron. Debido a la supuesta balacera, se activó el Código Rojo en el aeropuerto, que es operado por Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), empresa que hasta el momento no ha emitido ninguna información sobre lo sucedido. "No está confirmada la versión de que hayan sido disparos, estamos en ese proceso de investigar qué fue lo que sucedió. Estamos en espera de más información", afirmó Óscar Montes de Oca, fiscal general del estado de Quintana Roo, en entrevista con Milenio Televisión. En otro video se observa el pánico generado entre la gente que se encontraba en la terminal 3 del Aeropuerto Internacional de Cancún. La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta a sus ciudadanos que se encuentran en Cancún debido al incidente.

