¿Qué superalimentos no pueden faltar en la lonchera de los niños?

¿Qué superalimentos no pueden faltar en la lonchera de los niños?

Palomitas de maíz, un sandwich con huevo y verduras hasta un pastel de carne pueden ser buenos para mejorar el desarrollo de los pequeños. La planificación es la clave para un almuerzo o merienda lleno de nutrientes. Un nutricionista brinda ejemplos y consejos.

¿Qué cocino? es una pregunta que nos resuena en la cabeza todos los días. Incluso implica pensar en aspectos que pueden parecer básicos pero son claves para el desarrollo de los niños.Vivimos en un mundo de poco tiempo libre y de muchas complicaciones. Y en consecuencia, apelamos a soluciones de alimentos poco saludables, muchas veces cargados de harinas o ultraprocesados.La planificación es un factor clave. Cuesta, pero una vez que logramos mantener el hábito, se vuelve mucho más fácil. Hablamos con el nutricionista uruguayo Juan Manuel Santos, para obtener consejos sobre ingredientes y qué alimentos no deben faltar.Para Santos, simplemente "es cuestión de voluntad y de saber elegir”. A su vez, entre los nutrientes esenciales, el experto detalló que hay dos grupos: los macro y los micronutrientes, que se encuentran en diversos alimentos."Los carbohidratos, proteínas y las grasas integran los macronutrientes. Dentro de las grasas se puede destacar el omega 3 , presente en pescado, atún, frutos secos o semillas. Dentro de los micronutrientes podemos marcar esenciales como el calcio en lácteos como leche, yogurt, queso; o en espinaca, brócoli y frutos secos", explicó Santos.Por otra parte, señaló que también se debe tener en cuenta el hierro, que "se encuentra en la carne, huevos, garbanzos, coles y frutos secos. Si lo consumimos acompañado de vitamina C se va a mejorar su absorción". A su vez, señaló como otro nutriente esencial el zinc. "Lo encontramos en lácteos, carnes, frutos secos y semillas", agregó.Por último, el entrevistado resaltó también la importancia de dos vitaminas. "La A, presente en huevo, leche, carnes, frutos secos y semillas; y también en vegetales de colores más anaranjados o amarillentos. Y la vitamina D, que se obtiene de la exposición al sol, carnes, huevos y algunos frutos secos”.La planificación es un punto fundamental a la hora de pensar en una buena alimentación. De acuerdo con el nutricionista, "es importante tener en cuenta los gustos y las preferencias de los niños, tanto como el tiempo que se tendrá para la preparación".Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

