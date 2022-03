https://mundo.sputniknews.com/20220328/la-fruta-latinoamericana-tambien-afectada-por-el-conflicto-en-ucrania-1123692455.html

La fruta latinoamericana, también afectada por el conflicto en Ucrania

La fruta latinoamericana, también afectada por el conflicto en Ucrania

El conflicto entre Rusia y Ucrania condiciona las exportaciones de frutas hacia ambos países desde el Hemisferio Sur. Para los especialistas "es un difícil... 28.03.2022, Sputnik Mundo

Mientras Rusia se considera un país importante de recepción de envíos por parte de la Asociación del Hemisferio Sur de Exportadores de Fruta Fresca (SHAFFE por sus siglas en inglés), Ucrania tiene un mercado más pequeño."Las manzanas, peras y cítricos representan el 80% del total de frutas frescas que envían al mercado ruso", dijo la secretaria General de SHAFFE, Nelli Hajdu, en el marco de una actividad virtual junto con especialistas en el área.El contexto internacional genera un clima de incertidumbre sobre la posibilidad de redistribuir la fruta que tenía como destino Rusia, definir qué países serían capaces de recibirla o si ésta podría surtir el mercado local.En medio de problemas con la logística, detenciones de barcos, mercancías que no logran llegar al destino, así como el alza de los precios de los contenedores y la congestión de puertos, es "muy difícil saber cómo se va a desarrollar la temporada, es una temporada de sobrevivencia", sostuvo Hadju.Pero la operación militar que lleva adelante Rusia en suelo ucraniano no es el único factor que incide en el mercado internacional, ya que la pandemia de COVID-19 contribuye a acrecentar este problema.De acuerdo al delegado general de Freshfel Europe, Philippe Binard, el aumento en los precios de insumos y la logística repercuten en los precios finales. El nuevo conflicto agrega "impactos para producir y exportar, derivados de la escasez que se prevé de fertilizantes y madera para pallets, productos que vienen, principalmente, de Rusia y Ucrania".Por este motivo, es complejo realizar predicciones sobre la temporada, considerando que también se vieron afectados tanto los costos, como la disponibilidad de mano de obra y las certificaciones.Como consecuencia los costos aumentaron entre 10% y 15% en medio de la baja del poder adquisitivo de los consumidores que, además, disminuyeron el consumo de frutas y verduras.Europa no podrá absorber lo que no se vendePara los especialistas, el mercado europeo podría sufrir un fuerte impacto ante la redistribución de los envíos que se hagan."Europa no tiene la capacidad de absorber cerca de 9,5 millones de toneladas si esos volúmenes (destinados a Rusia, Ucrania y Bielorrusia) se redistribuyen hacia acá. El mercado europeo no los podrá absorber. Estamos en un momento donde todo el mundo tiene que ser muy responsable respecto a dónde van a ir sus productos y cómo será la redistribución en el mercado mundial", puntualizó Binard.El representante alertó que sólo las manzanas presentan un sobrestock de 3 millones referente a la temporada anterior.En 2020 el Hemisferio Sur exportó a varios países de conflicto. Ucrania importó 795 millones de dólares de fruta fresca y Ecuador y Costa Rica fueron sus proveedores de plátanos y piñas —un 7% de las importaciones totales de Ucrania—.En tanto, en Rusia las importaciones por parte de los países miembros de SHAFFE representaron 17% del total de los productos frescos en el país, según constata el portal de la Asociación de Exportadores de Fruta de Chile (Asoex).Para los países que integran el SHAFFE, manzanas, peras y cítricos constituyen el 80% del total de las exportaciones. Sudáfrica y Argentina, son los principales proveedores para ese mercado, por tanto, los que podrían resultar más afectados.Mientras tanto, en Rusia, tanto los productores como los importadores sufren complicaciones tanto para realizar envíos —debido a sólidos requisitos de prepago— y la dificultad de realizar pagos a través de bancos del país. Además muchas empresas rechazan participar con empresas rusas y el rublo continúa depreciándose.

