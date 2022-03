https://mundo.sputniknews.com/20220328/la-discusion-se-aduena-de-el-salvador-bajo-estado-de-excepcion-por-la-violencia-1123689257.html

La discusión se adueña de El Salvador, bajo estado de excepción por la violencia

La discusión se adueña de El Salvador, bajo estado de excepción por la violencia

La medida tendrá un mes de vigencia y se estableció luego que 87 personas fueran asesinadas entre el viernes 25 y el domingo 27. En otro orden, abordamos el día después al referéndum en Uruguay, donde ganó la ley emblema del Gobierno. Estas y más noticias en esta edición de En Órbita.

La discusión se adueña de El Salvador, bajo estado de excepción por la violencia La medida ordenada por el gobierno tendrá un mes de vigencia. Se estableció luego que 87 personas fueran asesinadas entre el viernes 25 y el domingo 27. En otro orden, abordamos el día después al referéndum en Uruguay, donde ganó la ley insignia del Gobierno. Estas y más noticias en esta edición de En Órbita.

Las autoridades salvadoreñas informaron que más de 500 personas, señaladas como integrantes de pandillas, fueron detenidas luego de la aprobación del régimen de excepción establecido en la madrugada del domingo 27.Las garantías constitucionales suspendidas son el derecho a reunión y a la defensa. También se habilita la intervención de comunicaciones sin autorización judicial y el plazo de detención administrativa pasa de 72 horas a 15 días como máximo.La medida fue cuestionada por abogados, juristas y especialistas en derechos humanos como Celia Medrano, quien dialogó con En Órbita sobre el tema.Solo el sábado 26 hubo 62 víctimas, con lo que la jornada se transformó en la de mayor cantidad de homicidios registrados en este siglo, dijo la entrevistada. El combate a las pandillas y la violencia es uno de los elementos principales en el discurso del presidente Nayib Bukele. En 2019, tras asumir el Gobierno, el mandatario instauró un Plan de Control Territorial que, entre otras medidas, puso a soldados a patrullar los barrios.De acuerdo con Medrano, ante el decreto de seguridad, "se evidencia que no se ha seguido un plan concreto en este marco. Y cuando los grupos criminales deciden subir los índices de homicidio, lo han hecho sostenidamente durante unos días y luego los bajan".Durante 2020, un informe del medio El Faro reveló que las bajas en los homicidios corresponden a un pacto del Ejecutivo con las pandillas, una práctica que también practicaban gobiernos anteriores, según la entrevistada.La acusación también fue hecha el año pasado por el Gobierno de Estados Unidos, que impuso sanciones a dos altos funcionarios salvadoreños. "No sabemos qué se está negociando o las concesiones o precio real de estos entendimientos [entre el Gobierno y grupos criminales]", lamentó Medrano.En respuesta a los homicidios del fin de semana, las cárceles están nuevamente en emergencia. Esto significa que los presos no pueden salir de sus celdas.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— un diálogo con el politólogo uruguayo Pablo Figueroa sobre el día después tras el triunfo del Gobierno nacional en el referéndum sobre su Ley de Urgente Consideración (LUC). Y además la previa a una nueva instancia de negociaciones, en Turquía, entre las delegaciones de Moscú y Kiev sobre el conflicto en Ucrania.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

