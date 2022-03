https://mundo.sputniknews.com/20220328/la-bofetada-de-will-smith-y-las-peliculas-ganadoras-asi-fueron-los-premios-oscar-1123659426.html

La bofetada de Will Smith y las películas ganadoras: así fueron los Premios Óscar

La bofetada de Will Smith y las películas ganadoras: así fueron los Premios Óscar

Este año los Premios Óscar fueron imprevisibles para todos. Además de galardonar a las mejores películas y actores, la ceremonia estuvo marcada por un... 28.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-28T11:31+0000

2022-03-28T11:31+0000

2022-03-28T11:32+0000

estilo de vida

👤 gente

💢 insólito

cine

will smith

premios óscar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1c/1123659232_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_ec81a601db1f418023d3f1aa01b755f9.jpg

El momento más comentado de la ceremonia fue la bofetada que le propinó Will Smith al presentador Chris Rock, quien mientras anunciaba una de las nominaciones hizo una broma de mal gusto sobre el peinado de la esposa del actor, Jada Pinkett-Smith, que padece de alopecia.El reconocido comediante Chris Rock, no midió entre lo gracioso y pesado de hacer esta broma sobre la enfermedad que ha hecho pública y le ha resultado traumática para la esposa de Will Smith. Por eso, tras escucharla, el actor subió al escenario y le propinó una bofetada silenciando el sonido de la emisión. Los espectadores llegaron a pensar que se trataba de una pelea escenificada.Durante la premiación, Will Smith ganó el Óscar al mejor actor por interpretar a Richard en la película sobre las hermanas tenistas Williams titulado El método Williams. Al recoger el premio, Smith señaló que "Richard Williams fue un feroz defensor de su familia", y dejó caer unas lágrimas.Entre los ganadores destacados de la premiación están:Si bien la lista de los ganadores de los Óscar es esperada por millones de personas cada año, esta premiación pasó a la historia no por las películas, sino por el controvertido incidente que protagonizó Will Smith y se quedó inmortalizado en las redes."Todo el mundo en los Oscar cuando Will Smith agredió a Chris Rock en la televisión nacional".Andrew Garfield y Zendaya navegando en Twitter después de que Will Smith golpeó a Chris Rock.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

👤 gente, 💢 insólito, cine, will smith, premios óscar