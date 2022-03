https://mundo.sputniknews.com/20220328/espana-busca-salvar-su-economia-con-un-plan-anticrisis-de-16000m-1123675546.html

España busca salvar su economía con un plan anticrisis de 16.000M€

España busca salvar su economía con un plan anticrisis de 16.000M€

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, presentó su plan de choque para paliar los efectos económicos derivados de la operación... 28.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-28T16:51+0000

2022-03-28T16:51+0000

2022-03-28T16:54+0000

españa

💬 opinión y análisis

europa

ucrania

rusia

operación militar especial de rusia en ucrania

📈 mercados y finanzas

partido socialista obrero español (psoe)

unidas podemos

pedro sánchez

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108851/74/1088517459_0:199:1921:1279_1920x0_80_0_0_00c46a9b441b0fd79c92e9e99fa484a4.jpg

El plan incluye un paquete de medidas por valor de 16.000 millones de euros, de los que 6.000 millones serán ayudas directas para familias trabajadores y empresas, mientras que los 10.000 restantes se distribuirán mediante el acceso a líneas de crédito.Combustible, electricidad, alquiler…En primer lugar, el plan de choque buscará mitigar el impacto de sobre las familias del encarecimiento de los combustibles. Para ello, se aprobará una bonificación mínima de 20 céntimos de euro por cada litro de combustible para todos los usuarios hasta el 30 de junio. La carga de esta rebaja se repartirá entre el Gobierno, que aportará 15 céntimos por litro, y las petroleras, que pondrán los 5 céntimos restantes.Otro de los aspectos destacados del plan tiene que ver con el coste de la vivienda. Las revisiones del precio de los alquileres tendrán un límite del 2% durante los próximos tres meses, lo que permitirá evitar subidas desorbitadas al desligar las actualizaciones de la actual tasa de la inflación, situada en el 7,4%.Además, se activará un mecanismo de protección especial del empleo, aplicando límites al despido hasta junio y facilitando que las empresas puedan suspender su actividad de forma temporal sin desprenderse de sus trabajadores, tal y como se hizo durante la pandemia de COVID-19.En el catálogo de medidas sociales, se aumentará un 15% la cuantía del Ingreso Mínimo Vital –una ayuda económica para personas con pocos recursos– y se ampliarán los beneficios del bono social eléctrico —que ahora mismo ofrece medidas de apoyo a la hora de afrontar la factura de la luz a 600.000 familias— con el objetivo de que hasta dos millones de familias se encuentren bajo su paraguas.En cuanto a las ayudas directas, entre otras cuestiones, se habilitará un fondo de 450 millones de euros para las empresas de transporte, otro de 362 millones para el sector agricultor y ganadero, o se permitirá que la industria gran consumidora de energía disponga de otro fondo de 500 millones para compensar los peajes eléctricos en un 80%.Junto a estas medidas, el otro gran eje del plan de choque se centra en blindar el impacto del conflicto en Ucrania sobre el tejido productivo. Para ello, se aprobará una nueva línea de avales de crédito oficial por 10.000 millones de euros para cubrir, sobre todo, las necesidades de liquidez provocadas por el aumento temporal del coste de la energía y los combustibles.Satisfacción en podemosLos dos partidos que integran el Gobierno de coalición –el PSOE de Sánchez y la formación izquierdista Unidas Podemos (UP)– negociaron estas medidas hasta pocas horas antes de su presentación. Tras semanas en los que los dos socios manifestaron varias veces público sus diferencias sobre el rumbo que debe tomar el Ejecutivo, ambas partes se mostraron satisfechas con el diseño de este plan de choque.La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz (UP), defendió el plan celebrando que "no habrá una bajada generalizada de impuestos", sino que solo se contemplan excepciones fiscales solo "para quienes más lo necesitan", lo que permitirá aplicar las medias sin mermar la capacidad recaudatoria del Estado.Sin embargo, el plan no termina de convencer a los socios parlamentarios de Sánchez, como los partidos independentistas ERC y EH Bildu, quienes rechazan el carácter temporal de las medidas, pidiendo que se conviertan en una reforma estructural, lo que anticipa que el Gobierno todavía deberá pasar un duro trámite de negociación para que su hoja de ruta anticrisis sea validada por el Congreso.Asimismo, el futuro político de este plan dependerá de qué medidas se adopten para frenar el alza de precios de la electricidad, un asunto que todavía está en el aire pese a que el pasado viernes tanto España como Portugal consiguieron arrancar a Bruselas lo que ya se conoce como la "excepción ibérica", el compromiso de que ambos podrán adoptar abaratar la luz al desligarla del coste del gas.Preservar la recuperaciónEl objetivo final del plan de choque, subrayó Sánchez, es preservar la meta de recuperar los niveles económicos previos a la pandemia, algo que estaba previsto que sucediera este año tras perder un 10,8% del PIB en 2020 y recuperar un 5,1 en 2021."No vamos a permitir que la 'guerra' trunque esa evolución positiva", señaló Sánchez, lamentando que la operación militar de Rusia en Ucrania haya llegado cuando la economía "empezaba a crecer de forma robusta".

https://mundo.sputniknews.com/20220203/el-precio-de-la-gasolina-alcanza-niveles-record-en-espana-1121131606.html

https://mundo.sputniknews.com/20220310/espana-aumenta-la-presion-para-que-bruselas-reforme-el-mercado-electrico-1122918646.html

https://mundo.sputniknews.com/20220323/la-semana-que-pedro-sanchez-burlo-a-la-izquierda-1123484177.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

💬 opinión y análisis, europa, ucrania, rusia, operación militar especial de rusia en ucrania, 📈 mercados y finanzas, partido socialista obrero español (psoe), unidas podemos, pedro sánchez