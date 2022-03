https://mundo.sputniknews.com/20220328/el-presidente-de-argentina-acepta-iniciativa-para-que-prestamo-con-fmi-lo-paguen-evasores-1123691007.html

El presidente de Argentina acepta iniciativa para que préstamo con FMI lo paguen evasores

El presidente de Argentina acepta iniciativa para que préstamo con FMI lo paguen evasores

BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente de Argentina, Alberto Fernández, consintió con la proposición del bloque gobernante en el Senado para que el crédito de... 28.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-28T20:45+0000

2022-03-28T20:45+0000

2022-03-28T20:45+0000

américa latina

alberto fernández

argentina

fondo monetario internacional (fmi)

evasión fiscal

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/15/1112400682_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_c08ad34e9a673c17a6870dff1da6e560.jpg

El denominado "Fondo nacional para la cancelación de la deuda con el FMI" se asienta "en un estricto sentido de justicia distributiva", consideró la portavoz del mandatario al avalar este planteamiento.La propuesta de los 35 senadores del Frente de Todos, que se tramitaría ante el Congreso a través de un proyecto de ley, sugiere que quienes hayan evadido su patrimonio ante el fisco argentino "realicen un aporte especial de emergencia", consistente en el 20% de su bienes no declarados, el cual deberá ser pagado en dólares.La alícuota subirá al 35% pasados los seis meses de la entrada en vigor de la normativa, bajo la advertencia de que quienes tampoco cumplan con este plazo pueden ir a prisión, de acuerdo a la iniciativa propuesta por los senadores de la cámara alta, que preside la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.La iniciativa pone de relieve la figura del "colaborador", en alusión a las personas o entidades bancarias que faciliten el hallazgo de bienes no declarados.Para llevar adelante este proyecto, debe antes sancionarse vía parlamentaria otra propuesta "que modifique las excepciones al secreto bancario, bursátil y fiscal".El oficialismo también sugirió que el fiscal no aguarde la autorización del juez para acceder a la información, de manera que la investigación pueda acelerarse.Los legisladores se escudaron en que "las principales naciones del mundo crearon legislación en este sentido desde principios de este siglo para tener un mayor y mejor control de las operaciones comerciales o financieras".Para los senadores del bloque gobernante, "quienes se beneficiaron con los recursos del FMI, fugaron divisas y no las declararon (…) son los que deben hacer el mayor esfuerzo contributivo", en un acto de "estricta justicia distributiva, tributaria e histórica".El Frente de Todos enfatizó que gran parte de los 44.500 millones contraídos por la gestión precedente del presidente Mauricio Macri (2015-2019), se fugó del país.Hasta el 31 de diciembre de 2021, 417.507 millones de dólares se encontraban en el exterior o fuera del sistema financiero de Argentina, de los cuales solo están declarados 69.000 millones, según cifras oficiales.El directorio del FMI ratificó el pasado 25 de marzo, la aprobación de un programa de Facilidades Extendidas con el Gobierno argentino de dos años y medio de duración para refinanciar un préstamo contraído por la gestión anterior.

https://mundo.sputniknews.com/20220325/el-fmi-aprueba-un-acuerdo-con-argentina-para-refinanciar-prestamo-de-45000-1123597171.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

alberto fernández, argentina, fondo monetario internacional (fmi), evasión fiscal