'El limpiaparabrisas' del español Mielgo gana el Oscar a mejor corto de animación

WASHINGTON (Sputnik) — 'El limpiaparabrisas' del español Alberto Mielgo se llevó el Oscar a Mejor Cortometraje de Animación. 28.03.2022, Sputnik Mundo

Por primera vez en la historia, los ganadores en esta y otras siete categorías fueron anunciados antes del inicio oficial de la 94 ceremonia de entrega de los premios de la Academia de cine estadounidense.Las otras cintas que estaban nominadas a Mejor Corto de Aminación son Boxballet, del ruso Antón Diákov; Bestia, de los chilenos Hugo Cobarrubias y Tevo Días; Affairs of the Art, de la inglesa Joanna Quinn; y Robin Robin de los también británicos Daniel Ojari y Michael Please.

