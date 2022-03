https://mundo.sputniknews.com/20220328/el-kremlin-rusia-no-va-a-enviar-gas-gratis-a-europa-occidental-no-le-va-a-hacer-una-caridad-1123697293.html

El Kremlin: Rusia no va a enviar gas gratis a Europa occidental, no le va a hacer una caridad

WASHINGTON (Sputnik) — Rusia no va a enviar gas natural a países de Europa occidental de forma gratuita, afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. 28.03.2022, Sputnik Mundo

El 23 de marzo, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció que los países a los que Moscú considera "poco amistosos", entre ellos los 27 miembros de la Unión Europea (UE), tendrán que pagar en rublos por el gas y pidió al Banco Central y al Gabinete de Ministros determinar en una semana el procedimiento para realizar esas transacciones.El líder ruso recalcó que su país seguiría cumpliendo con sus contratos a rajatabla con los volúmenes y los precios establecidos.El precio del gas en el mercado europeo se disparó en los últimos meses, marcando máximos históricos.Actualmente la UE importa el 90% del gas que necesita y Rusia sigue siendo su mayor proveedor con el 40% de los envíos.La UE se ha embarcado en una búsqueda frenética de gas por el mundo por la pugna geopolítica con Moscú debido a la crisis ucraniana.Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), el consumo de gas en la UE alcanzó los 552.000 millones de metros cúbicos en 2021.Asimismo, el portavoz del Kremlin dijo que las declaraciones del presidente de EEUU, Joe Biden, de que el presidente ruso, Vladímir Putin, "no puede seguir en el poder" son alarmantes y representan un insulto personal.El 26 de marzo , Biden dijo durante un discurso en Varsovia que Putin no puede seguir en el poder, pero la Casa Blanca inmediatamente se retractó de su declaración, diciendo que el presidente de EEUU quería decir que Putin no debe decidir por Ucrania.Biden aseveró el 28 de marzo que estaba expresando sus sentimientos personales hacia Putin y no indicando un cambio en la política de EEUU.La OTAN como una "máquina de confrontación"Peskov subrayó que la Federación Rusa cree que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) es una máquina de confrontación y no de cooperación."Estamos profundamente convencidos de que la máquina de la OTAN no es una máquina de cooperación, no es una máquina de seguridad. Es una máquina de confrontación", declaró

