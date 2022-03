https://mundo.sputniknews.com/20220328/brasil-sigue-el-alza-de-precios-impulsado-por-el-conflicto-en-ucrania-1123694829.html

Brasil: sigue el alza de precios impulsado por el conflicto en Ucrania

Brasil: sigue el alza de precios impulsado por el conflicto en Ucrania

La inflación brasilera llegó en diciembre a la tasa más alta en desde 2015 con 10,6% pero en marzo ya alcanzó 10,54 y no hay perspectivas de que se pueda controlar a corto plazo.

2022-03-28T22:15+0000

2022-03-28T22:15+0000

2022-03-28T22:15+0000

contante y sonante

brasil

inflación

petrobras

luiz inacio lula da silva

jair bolsonaro

elecciones

trigo

maíz

petróleo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1c/1123694804_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_70554e66e229d5940d59ea7ef2013d0e.jpg

Brasil: sigue el alza de precios impulsado por el conflicto en Ucrania Brasil: sigue el alza de precios impulsado por el conflicto en Ucrania

Los precios de materias primas como el maíz y el trigo están afectados por la situación en Ucrania y las consecuencias impactan en todo el mundo.En el caso de Brasil, el costo del trigo es un nuevo golpe a una economía con alta inflación, bajo crecimiento y caída de la renta media.El gigante sudamericano depende en gran medida de su importación porque la producción interna no alcanza siquiera a la mitad de lo que consume, explicó a En Órbita el economista Roberto Piscitelli.Por otro lado, la afectación viene de la mano del costo de los combustibles. En ese sentido Brasil tiene una diferencia con otros países: junto con México es el principal productor de petróleo de la región sin embargo su capacidad para refinar es limitada.Piscitelli, que también es docente de Finanzas Públicas en la Universidad de Brasilia, dijo que esto es consecuencia de la venta de unidades de la petrolera estatal, Petrobras, y de la paralización de la ampliación de las refinerías, entre otras medidas.Este debate sobre la situación de Petrobras, y las medidas para contener la inflación se reflejan en la campaña electoral que si bien aún no comenzó oficialmente, ya está en marcha.En octubre Brasil tendrá elecciones nacionales y todas las encuestas parecen indicar que los principales contendientes son el actual mandatario, Jair Bolsonaro, y el dos veces presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, que lidera la intención de votos.Esto y más en Contante y Sonante. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y a las 0 GMT. En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

brasil, inflación, petrobras, luiz inacio lula da silva, jair bolsonaro, elecciones, trigo, maíz, petróleo, operación militar especial de rusia en ucrania, аудио