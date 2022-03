https://mundo.sputniknews.com/20220328/amlo-elogia-el-referendum-sobre-leyes-en-uruguay-1123674913.html

AMLO elogia el referendúm sobre leyes en Uruguay

AMLO elogia el referendúm sobre leyes en Uruguay

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, elogió la celebración de un referéndum en Uruguay sobre la derogación de 135... 28.03.2022, Sputnik Mundo

Los votos del 'No' con papeleta celeste, más los votos en blanco, sumaban el 49,86%, mientras que el 'Sí', con papeleta rosada, obtenía el 48,82% de los sufragios emitidos, con el 100% de los circuitos escrutados, según el escrutinio de la Corte Electoral uruguaya.López Obrador citó ese ejemplo con el propósito de defender su iniciativa para someterse a un referendo sobre la revocación de su mandato sexenal el próximo 10 de abril, que es rechazado por la oposición por considerarlo un acto de promoción personal. El mandatario considera escasa la promoción de la consulta ciudadana por parte del Instituto Nacional Electoral.La autoridad electoral argumenta que el oficialismo recortó sus fondos federales de este año 2022, y que el Gobierno rechazó la solicitud de unos 85 millones de dólares para evitar la reducción del 30% de centros de votación."No es posible que nos califiquemos de demócratas y no participemos porque no vamos a ganar, o porque vamos a terminar fortaleciendo a quien está en el Gobierno", puntualizó.El 'No' a la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), impulsada por el Gobierno de Luis Lacalle Pou, fue la opción preferida de los uruguayos, donde la participación es obligatoria.En México la participación en comicios no es obligatoria, y todos los partidos opositores mexicanos plantean que el presidente finalice su mandato en 2024, mientras mantiene una elevado aprobación en las encuestas, aunque va en descenso.Por ejemplo, el 'tracking poll' (encuestas diarias) de Consulta Mitofsky indica que la "aprobación" del mandatario bajó de un máximo de 66% alcanzado en noviembre del pasado 2021 a 58 puntos el 18 de este mes de marzo.

méxico, política, uruguay, andrés manuel lópez obrador, referéndum