https://mundo.sputniknews.com/20220327/jose-pepe-mujica-es-la-primera-vez-que-un-presidente-se-mete-en-una-campana-electoral-1123639580.html

José 'Pepe' Mujica: "Es la primera vez que un presidente se mete en una campaña electoral"

José 'Pepe' Mujica: "Es la primera vez que un presidente se mete en una campaña electoral"

El expresidente uruguayo (2010-2015), sufragó en el referéndum que busca mantener o derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), impulsada... 27.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-27T12:53+0000

2022-03-27T12:53+0000

2022-03-27T12:53+0000

américa latina

josé mujica

uruguay

montevideo

elecciones

referéndum

política

luis lacalle pou

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1b/1123639293_0:0:1601:901_1920x0_80_0_0_6311ff1a2ada27bff508aa8208183f84.jpg

El expresidente uruguayo, José 'Pepe' Mujica (2010-2015), ejerció su derecho a voto en el popular barrio del Cerro de Montevideo en horas de la mañana, en el marco del referéndum revocatorio de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), donde declaró ante medios locales e internacionales.El domingo 27 de marzo, los uruguayos deberán votar por las opciones 'Sí' o 'No', para derogar 135 de los 476 artículos que componen la LUC, norma insignia de la coalición de Gobierno liderada por el presidente Luis Lacalle Pou, luego de que los trabajadores agrupados en la central sindical uruguaya PIT-CNT recabara alrededor de 800.000 firmas para alcanzar el plebiscito.El paquete de medidas de la LUC abarca diferentes temáticas desde seguridad pública, proceso penal, derechos laborales, alquileres, educación y adopción, entre otros.Rol del GobiernoMujica declaró ante los medios —tras sufragar—, la relevancia que ha tenido el rol de la administración Lacalle Pou a favor de la campaña por el 'No' (oficialista), que busca mantener la LUC sin modificaciones desde su promulgación.Ante la pregunta directa de medios locales sobre intervencionismo en la campaña de parte del Presidente Lacalle Pou, Mujica afirmó, "¿Qué le parece? La pregunta me parece exótica. Es la primera vez que un presidente se mete en una campaña electoral. Alguna vez tiene que ser la primera vez".Defensa de la educaciónSi bien desde el oficialismo, la campaña se centró en aspectos referentes a 'Seguridad y Convivencia', Mujica destacó la importancia de la defensa de la educación pública y las potestades de sus actores en negociaciones colectivas vertidas en la LUC.A su vez, destacó la necesidad de "incorporar" al pueblo en la toma de decisiones "para que cuide su propia educación, queremos cuidarla desde arriba".El exmandatario subrayó la necesidad de avanzar —en plena era digital—, en mecanismos de participación popular y consultas digitales de forma permanente y "sistemática", los cuales dependen a futuro de la madurez democrática del país."Existen todas las condiciones para consultar a la gente e incorporarla a las decisiones. Espero que las nuevas generaciones vayan afinando la democracia", concluyó.

https://mundo.sputniknews.com/20211208/uruguay-ante-referendum-de-halterofilia-1119122967.html

uruguay

montevideo

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

josé mujica, uruguay, montevideo, elecciones, referéndum, política, luis lacalle pou