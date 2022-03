https://mundo.sputniknews.com/20220326/tabare-vazquez-marco-un-antes-y-un-despues-en-la-vida-politica-uruguaya-1123618197.html

Tabaré Vázquez marcó un antes y un después en la vida política uruguaya

Tabaré Vázquez marcó un antes y un después en la vida política uruguaya

En el marco de la publicación del libro "Un pasado que se conjuga en futuro" sobra la vida y obra del expresidente uruguayo Tabaré Vázquez, su autor, Mario... 26.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-26T02:12+0000

2022-03-26T02:12+0000

2022-03-26T02:13+0000

gps internacional

uruguay

tabaré vázquez

ucrania

azov (batallón)

neonazismo

sáhara occidental

operación militar especial de rusia en ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1a/1123618327_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_0f06bfe7ba961f799864d7e801a60fe2.jpg

Tabaré Vázquez marcó un antes y un después en la vida política uruguaya Tabaré Vázquez marcó un antes y un después en la vida política uruguaya

El expresidente uruguayo, Tabaré Vázquez, "fue un estadista que a través de su proyecto cambió al Uruguay, por lo que este libro apunta a mostrar eso", indicó Cayota. En este sentido, "el proyecto está indisolublemente unido a su experiencia personal, a su vivencia de la pobreza y su preocupación por los pobres, más allá de las coordenadas que obviamente el programa del Frente Amplio tiene en su preocupación por los marginados y los trabajadores", sostuvo el autor.Las instituciones creadas en su período fueron claves para enfrentar la pandemiaEn este marco, "lo fundamental ha sido la impronta, el impulso y, sobre todo, el humanismo de Tabaré", expresó. Este no es declamatorio ni juridicista, sino que se ha expresado en acciones concretas, particularmente en el campo social", indicó. A modo de ejemplo, si no hubiera existido el Ministerio de Desarrollo Social, creado por Vázquez a los pocos días de asumir la presidencia, "Uruguay hubiera tenido mayores problemas durante la pandemia", aseguró.En este sentido, "su gestión fue una verdad revolución pacífica y humanista", indicó Cayota. Por ese motivo, "tenemos que tener presente no sólo todo lo que hizo e impulsó, sino también su testimonio final", aseveró. Más aun, "desde un comienzo siempre se preocupó por el prójimo y ese ha sido su legado", sostuvo. Al respecto, "sobre ese rumbo que le dio Vázquez a la acción de Gobierno es sobre lo que tenemos que meditar, en relación a nuestros valores, nuestros idealesy aquello que perseguimos", concluyó.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con el investigador y analista político Alessandro Pagani, con quien dialogamos sobre los crímenes perpetuados por los movimientos de ultra derecha en el este y sur de Ucrania.Los grupos de ultra derecha avanzan en el Gobierno ucranianoEl 20 de marzo, los miembros del regimiento neonazi Azov fusilaron a los padres de dos niños e intentaron abandonar Mariúpol en su automóvil a través de un corredor humanitario. En este marco, "se advierten crímenes de lesa humanidad en contra de las poblaciones rusoparlantes en el sur y este de Ucrania", aseveró. Durante estos ocho años de conflicto, se han asesinado incluso a periodistas de Occidente, como por ejemplo Andrea Rocchelli, "quien fue asesinado por parte de estos batallones Asov", indicó.Sobre ello, "hubo ocultamiento e impunidad", sostuvo. Hay que recordar tras el golpe de Estado de 2014, "hubo un recrudecimiento de las acciones neo nazis y estos los grupos de ultra derecha tomaron el control de las instituciones políticas y militares del Estado ucraniano", expresó Pagani. Asimismo, "cancelaron y aniquilaron lo que era el ejército regular ucraniano, que no aceptaba las directivas por parte del Gobierno golpista de Kiev de bombardear las regiones de Donbás, Donetzk y Lugansk", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y magíster en Relaciones Internacionales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre las implicaciones de los procesos de la globalización en la política internacional contemporánea.El Gobierno español apoya el plan marroquí sobre el Sáhara OccidentalEn M24, también estuvimos en contacto con el analista chileno Esteban Silva, con quien dialogamos sobre el giro de España tras la decisión de Madrid de apoyar el plan de autonomía propuesto por Marruecos para el Sáhara Occidental. Al respecto, "esta nueva postura del Gobierno español violenta el derecho internacional, el cual no reconoce soberanía alguna de Marruecos sobre el Sáhara Occidental", indicó. Por lo tanto, "esto constituye un serio y grave retroceso", concluyó Silva.

uruguay

ucrania

sáhara occidental

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Fabián Cardozo

Fabián Cardozo

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Fabián Cardozo

uruguay, tabaré vázquez, ucrania, azov (batallón), neonazismo, sáhara occidental, аудио, operación militar especial de rusia en ucrania