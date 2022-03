https://mundo.sputniknews.com/20220326/rusia-enfrenta-aguda-guerra-economica-confirma-funcionario-1123620737.html

Rusia enfrenta aguda guerra económica, confirma funcionario

Rusia enfrenta aguda guerra económica, confirma funcionario

LA HABANA (Sputnik) — El director del departamento de América Latina del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Alexandr Schetinin, aseguró que actualmente... 26.03.2022, Sputnik Mundo

El funcionario ruso subrayó que, como parte de esta guerra económica, a Rusia le robaron la mitad de las reservas en oro y divisas depositadas en bancos occidentales, lo que –aseguró- "socava al mismo tiempo toda la confianza en el sistema económico establecido en el marco de los Acuerdos de Bretton Woods".En su charla con PL en Moscú, publicada en la isla, Schetinin acusó al Gobierno de EEUU por aplicar políticas coercitivas contra Rusia, dirigidas –en su opinión-, "a lograr sus intereses y su dominio global".Advirtió además que esa guerra económica no está dirigida exclusivamente contra Rusia, "sino también contra el resto del orbe, incluyendo a los propios países occidentales".El funcionario de la Cancillería rusa recordó que el mundo es diverso y complejo en la actualidad, y que todo intento de dominación "está condenado al fracaso, como sucedió con la operación militar de EEUU en Afganistán, un fracaso humillante".Schetinin explicó que, frente a las innumerables sanciones impuestas a su país, tuvieron que adoptar medidas para proteger la estabilidad socioeconómica, sobre todo en el campo de la regulación de las exportaciones y del manejo de divisas.Remarcó que la respuesta del Kremlin está enfilada, en primer término, hacia las naciones que mostraron una actitud inamistosa con respecto a Rusia, una lista en la que, aclaró, no aparece ninguna latinoamericana, destaca Orbe.A su criterio, la economía nacional rusa se adaptará a la nueva situación y consolidará su independencia y autonomía, mientras hay socios en los que se puede confiar y otros en los que no se puede.Sobre el posible final de la operación militar rusa, Schetinin aclaró que las condiciones para lograrlo fueron entregadas a Kiev, son públicas y forman parte de las discusiones entre las delegaciones de ambas partes.

