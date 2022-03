https://mundo.sputniknews.com/20220326/que-hay-detras-de-las-municiones-de-fosforo-que-usan-los-nacionalistas-ucranianos-1123625630.html

¿Qué hay detrás de las municiones de fósforo que usan los nacionalistas ucranianos?

¿Qué hay detrás de las municiones de fósforo que usan los nacionalistas ucranianos?

El líder checheno, Ramzán Kadírov ha denunciado que los nacionalistas ucranianos utilizan municiones de fósforo blanco prohibidas y advirtió que no le... 26.03.2022

El experto militar partió recordando que el fósforo blanco está prohibido desde hace tiempo por las convenciones internacionales, pero que aun así algunos países lo utilizan como componente de la munición incendiaria, principalmente en Occidente.Como ejemplo, Leónkov citó la composición de las municiones termobáricas que usa el sistema lanzallamas pesado TOS-1A Solntsepyok, que utiliza este tipo de municiones que no tienen fósforo blanco como mezcla incendiaria a comparación de las municiones proporcionadas por los países de la OTAN que sí contienen fósforo blanco.Teniendo en cuenta que la composición de los tipos de municiones no se pueden diferenciar a simple vista, existe el riesgo de que las partes se acusen entre sí sobre el uso de este tipo de municiones prohibidas, pero ¿cómo comprobar quién las empleo?El experto militar explicó que para demostrar el uso de este tipo de municiones, primero se registra y luego se realiza una investigación sobre el terreno que ayuda a determinar con pruebas quiénes las emplearon.En su opinión, las advertencias de Occidente sobre futuros ataques químicos por parte de Rusia en Ucrania son una exageración mediática que busca manipular la opinión y la percepción de lo que realmente está sucediendo en torno al conflicto armado."Suele acabar así (solo en acusaciones) porque si hay un juicio, nosotros podemos aportar pruebas y ellos no podrán aportar nada más que su expresión ya conocida highly likely", concluyó Leónkov.La famosa narrativa de highly likely (en español bastante probable) fue utilizada activamente por la ex primera ministra británica Teresa May con la que justificaba la supuesta culpa de Rusia en el escándalo sobre el envenenamiento de Serguéi Skripal y su hija Yulia en 2018. Para el Reino Unido, el país donde ocurrió el incidente y donde se llevaba a cabo la investigación, la culpa de Rusia se mencionaba como probable, mientras que EEUU ya lo daba por cierto a pesar de que en aquel entonces el laboratorio de Porton Down declaró que los expertos no habían "verificado la fuente precisa" de la que provenía el químico Novichok, utilizado para envenenar a los Skripal.

