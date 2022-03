https://mundo.sputniknews.com/20220326/ministra-de-defensa-checa-no-ira-a-hungria-por-su-postura-sobre-sanciones-contra-rusia-1123620959.html

Ministra de Defensa checa no irá a Hungría por su postura sobre sanciones contra Rusia

Ministra de Defensa checa no irá a Hungría por su postura sobre sanciones contra Rusia

PRAGA (Sputnik) — La ministra de Defensa checa, Jana Cernochova, canceló su viaje a Budapest para una reunión del Grupo de Visegrado (República Checa, Polonia... 26.03.2022, Sputnik Mundo

Previamente, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, siguiendo la cumbre, señaló que Budapest se opone a sanciones a los productos energéticos rusos porque tales restricciones ralentizarán y detendrán la economía húngara."No iré a la reunión de los jefes de Defensa del grupo V4 en Budapest (30 y 31 de marzo). Siempre he defendido los contactos en el grupo V4, y me da lástima que el petróleo ruso barato ahora sea más importante para los políticos húngaros que la sangre ucraniana", dijo Cernochova a la prensa.El martes, la vice primera ministra de Ucrania Irina Vereschuk acusó a Hungría de asumir una posición prácticamente 'prorrusa', y sugirió que Budapest quiere obtener "gas ruso barato" o hacerse de la "Transcarpatia ucraniana" a cambio de sus acciones.A principios de marzo el Parlamento húngaro firmo una ley que prohíbe suministrar armas a Ucrania a través del territorio de este país europeo.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero pasado el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.

