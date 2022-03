https://mundo.sputniknews.com/20220326/los-coletazos-del-conflicto-rusia-ucrania-se-sienten-tambien-en-dominicana-1123614694.html

Los coletazos del conflicto Rusia-Ucrania se sienten (también) en Dominicana

Esas franjas de arena fina en el litoral de Quisqueya representan una atracción que, en tiempos normales, digamos 2021, imantó el arribo de 269.612 turistas rusos y ucranianos a la parte oriental de la isla de La Española, según datos del Banco Central.Máxime cuando era un mercado en ascenso, como lo demuestra el 41 y 30% de crecimiento de la llegada de rusos y ucranianos, respectivamente, respecto a 2020.Por esa razón, la industria turística será el sector más vulnerable por los efectos de la crisis en Europa del Este.Calculo de pérdidasLos cálculos de lo que dejará de ingresar la economía dominicana por la ausencia de vacacionistas procedentes de los dos países envueltos en la contienda están en un rango de 200-250 millones de dólares.De manera ilustrativa es como si la nación antillana dejara de exportar calzados, azúcar o cacao, al mismo tiempo.El impacto se sentirá en mayor medida en la región del Este, en especial la ciudad de Bayahíbe (extremo sureste), pues el 85% de todos los pasajeros movilizados por el aeropuerto de La Romana en 2021 eran rusos o ucranianos.La industria del ocio aporta el 30% del crecimiento de la economía dominicana.Política gubernamentalJusto en la fecha de inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania (24 de febrero) el poder ejecutivo anunció mediante un comunicado que ya trabajaba en las medidas necesarias para reducir el impacto que produciría en la economía local el conflicto este-europeo.Alertó que la nación caribeña no podía sentirse ni lejana ni ajena, "ya que somos un importador neto de petróleo, gas natural, soya, sorgo, trigo y maíz, productos que reflejarán inmediatas alzas de precios".La industria metalúrgica ucraniana, indicó, provee a Dominicana del 36,5% del hierro y el acero fundido que consume.El 7 de marzo el presidente Luis Abinader, anunció un paquete de 10 medidas para afrontar la crisis económica generada por el conflicto bélico Rusia- Ucrania.La política anticrisis incluyó el envío urgente al Congreso Nacional (Legislativo) de un proyecto de ley a fin de reducir a 0% los aranceles aplicados a productos de la canasta básica.En ese ámbito la medida arancelaria será aplicada de manera provisional durante seis meses, y se prevé que impacte en productos como el aceite refinado, mantequilla, margarina, leche en polvo, grasas comestibles, enlatados, pollo, ajo, pastas, habichuelas, harina, pan, carne de cerdo y de res.El Ejecutivo congeló el precio de los combustibles (tomando como referencia los del 4 de marzo) por los próximos cuatro meses, siempre y cuando que el barril de petróleo no registre un movimiento superior a los 115 dólares.ComercioLas exportaciones dominicanas a los mercados de los dos países en guerra no resultan significativas.En 2021 el monto total de las ventas a Rusia ascendió a 15.651.288 dólares y al inicio del conflicto la cifra se ubicaba en 1.068.878, de acuerdo con información manejada por Data Market, de ProDominicana (Centro de Exportación e Inversión).Entre los artículos de manifactura quisqueyana consumido por los rusos figuran el ron y otros espirituosos obtenidos de la caña de azúcar, cigarros "puros" y otros que contienen tabaco, granallas, frutas alcohol etílico sin desnaturalizar.El gigante euroasiático ocupó el lugar 46 entre los 147 países a donde fueron los envíos dominicanos al exterior en 2021.Las ventas a Ucrania, fueron insignificantes.Y la recepción de inversión extranjera y remesas procedentes de ambos países es prácticamente nula.En cuanto a las importaciones, en 2020 la República Dominicana compró a Ucrania productos cuyos valores sumaron aproximadamente 92,3 millones de dólares, según datos de la plataforma Trade Map del Centro de Comercio Internacional.Los productos de fundición, como hierro y acero reportaron un valor conjunto de unos 88,8 millones.El intercambio comercial entre Dominicana con Rusia en la etapa 2015 a julio de 2021 ascendió a 664 millones de dólares, cifra de la cual el 8,9% correspondió a las exportaciones quisqueyanas.

