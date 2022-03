https://mundo.sputniknews.com/20220326/lo-que-se-sabe-sobre-la-muerte-del-baterista-de-foo-fighters-taylor-hawkins-en-colombia-1123630905.html

Lo que se sabe sobre la muerte del baterista de 'Foo Fighters' Taylor Hawkins en Colombia

El 25 de marzo, la banda 'Foo Fighters' debía participar en el Festival Estéreo Picnic (FEP) que se lleva a cabo en Bogotá, Colombia, pero en el último momento... 26.03.2022, Sputnik Mundo

La Secretaría Distrital de Salud ha informado que el deceso del estadounidense Taylor Hawkins podría estar relacionado con un "dolor en el pecho", ya que el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias informó que había recibido una llamada desde el Hotel Casa Medina de la capital colombiana, donde el grupo musical se encontraba hospedado, informando sobre un paciente con esas características.Cuando la ambulancia llegó al lugar con el equipo médico, ya había una móvil de consulta de la empresa EMI de atención médica prioritaria y estaba atendiendo al baterista. Según la Secretaría de Salud, Hawkins se encontraba en ese momento inconsciente y "la profesional de salud que atendió la emergencia indicó que realizó las respectivas maniobras de reanimación, sin embargo no hubo respuesta y el paciente fue declarado fallecido".Entonces, las autoridades realizaron el levantamiento del cadáver y abrieron una investigación para esclarecer la muerte del baterista de Foo Fighters. Algunas versiones de personas allegadas creen que el deceso de Taylor Hawkins estaría asociado al consumo de sustancias estupefacientes, pero esta es solo una de varias teorías que deberán probarse una vez que culmine la investigación para esclarecer lo que ocasionó la muerte del baterista.La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se ha pronunciado en su twitter con un mensaje de condolencias por la muerte de Taylor Hawkins.La banda Foo Fighters también canceló su gira que tenía programada por toda Sudamérica tras el fallecimiento de su integrante.La última presentación de Taylor Hawkins había sido en el Lollapalooza Argentina, donde en un momento dejó su instrumento y cantó Somebody to Love, de la banda Queen.

