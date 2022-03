https://mundo.sputniknews.com/20220326/canciller-brasil-podria-facilitar-un-dialogo-entre-ucrania-y-rusia-1123615528.html

Canciller: Brasil podría facilitar un diálogo entre Ucrania y Rusia

Canciller: Brasil podría facilitar un diálogo entre Ucrania y Rusia

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Brasil podría servir de facilitador de un diálogo para poner fin al conflicto entre Ucrania y Rusia, dijo el ministro de Relaciones... 26.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-26T01:19+0000

2022-03-26T01:19+0000

2022-03-26T01:19+0000

américa latina

brasil

rusia

operación militar especial de rusia en ucrania

ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/03/1122588208_0:0:3309:1862_1920x0_80_0_0_33d1c7ba696d95ab376132c91ce32e69.jpg

Franca recibió el 25 de marzo una llamada telefónica del secretario de Estado (canciller) de EEUU, Antony Blinken, a quien le expresó su preocupación por las sanciones contra Rusia.El ministro sudamericano expresó la necesidad de poder negociar con países sancionados, como Irán, de donde Brasil podría obtener excedentes de fertilizantes para evitar un desabastecimiento debido a los bloqueos contra Rusia, de donde los importa principalmente."Él (Blinken) me explicó la razón de las sanciones. Yo entiendo que las sanciones, vamos a decir así, son una especie de arma que tenían en ese momento Europa y EEUU para reaccionar a la situación en Ucrania. Me preocupa un poco el carácter de selectividad" de esas medidas", dijo el canciller brasileño a CNN.El 24 de febrero, Rusia lanzó una operación militar especial en Ucrania después de que las repúblicas populares de Donetsk y Luhansk solicitaran ayuda para protegerlas de los ataques cada vez más intensos de las tropas ucranianas.El Ministerio de Defensa ruso dijo que la operación especial se dirige únicamente a la infraestructura militar ucraniana y que la población civil no está en peligro. Rusia ha dicho que no tiene planes de ocupar Ucrania.En rechazo a la operación, EEUU y sus aliados en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y en la Unión Europea redoblaron sus sanciones contra Moscú.

https://mundo.sputniknews.com/20220325/gobierno-de-brasil-esta-en-contra-de-las-sanciones-unilaterales-contra-rusia-1123559393.html

brasil

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

brasil, rusia, operación militar especial de rusia en ucrania, ucrania