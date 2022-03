https://mundo.sputniknews.com/20220325/uruguay-supera-a-peru-por-la-minima-y-clasifica-a-catar-2022-1123563844.html

Uruguay supera a Perú por la mínima y clasifica a Catar 2022

MONTEVIDEO (Sputnik) — Uruguay, la primera selección de fútbol campeona del mundo, dejó atrás sus fantasmas y logró clasificar -con polémica- al próximo... 25.03.2022, Sputnik Mundo

Con gol de Giorgian De Arrascaeta a los 42 minutos, y un gran trabajo defensivo, sobre todo de sus medios, la Celeste derrotó a Perú en casa y se convirtió en el cuarto conjunto sudamericano en acceder en forma directa a la Copa del Mundo, junto con Brasil, Argentina y Ecuador. ¡Uruguay nomás! El Estadio Centenario se unió en ese grito cuando el árbitro brasileño Anderson Daronco pitó el final de un encuentro muy trabajado por los locales, en el que supieron cuidar la ventaja lograda al final del primer tiempo.En ese mismo momento, todo el equipo peruano protestaba por una jugada que podría haber sido el agónico empate, cuando una pelota perdida cayó a las manos del golero local, Sergio Rochet, en medio de una tenue lluvia que hacía más fría la noche, y resbaladiza la pelota.El juez decidió no acudir al VAR para certificar si el balón cruzó o no la línea de gol y consolidó así una dura victoria local. Una victoria que clasifica al equipo que en estos últimos tres partidos fue dirigido por Diego Alonso pero que, antes de eso, cosechó una buena cantidad de puntos con el histórico Óscar Washington Tabarez. Es también suya esta clasificación.El aire fresco del cambio de técnico le llegó a tiempo a Uruguay, que muestra ahora un mejor juego colectivo que con su predecesor, resultado de la competencia interna que Alonso supo operar desde su llegada, con nuevas convocatorias y cambios en el once titular.El entrenador peruano, el argentino Ricardo Gareca, decidió regalarle la iniciativa a su rival y aprovechar huecos y errores para intentar lastimar. No fue mala idea: antes de los 15 minutos de juego los de la banda roja habían tenido las únicas dos situaciones claras de gol, ambas por intermedio de Lapadula, su único delantero, y frustradas por el portero Rochet.Uruguay, no muy acostumbrado a ser el dueño de la pelota, insistió con un libreto parecido al de los partidos anteriores. Apostó a la frescura de Facundo Pellistri y la garra de De Arrascaeta para lastimar por los costados -con los aportes de Araujo y Olivera- y llenar de centros el área de Gallese. El ‘viejo’ Suárez -tal vez en su último partido en el Centenario con la Celeste- y el ‘jóven’ Núñez, con 1,82 y 1,87 metros respectivamente, esperaban alguna pelota perdida, pero no pudieron lastimar demasiado.El partido que enfrentó a los dos que peleaban por la mitad de tabla terminó luchándose en la mitad del campo. Y ahí Uruguay fue superior. Valverde y Bentancur mostraron el fútbol que juegan en Europa, rompiendo líneas y buscando el pase filoso, siempre para adelante.Es una apuesta más de Diego Alonso, que en la previa amagó con alinear a Lucas Torreira, un medio más clásico, de marca, para decidirse por dos jugadores con mayor juego. Habrá que ver si esa apuesta se mantiene en la cita máxima.El entrenador deberá ahora meter mano en su defensa, aunque con Ronald Araujo parece haber encontrado un lateral derecho con gran proyección. Del lado izquierdo, en tanto, el casting deberá continuar. También en la pareja de centrales, que en la noche del jueves mostró algunas complicaciones para salir jugando.Nada de esto importó en la noche del jueves en Uruguay, que al fin puede celebrar la clasificación a su cuarto Mundial consecutivo, igualando su mejor marca histórica, y llevando historia a un certamen que en la misma jornada vio la eliminación de Italia, otro gigante de este deporte.

