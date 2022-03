https://mundo.sputniknews.com/20220325/rusia-ucrania-en-espana-hay-casos-de-acoso-a-ninos-rusos-en-los-colegios-1123570406.html

Rusia-Ucrania: "En España hay casos de acoso a niños rusos en los colegios"

Rusia-Ucrania: "En España hay casos de acoso a niños rusos en los colegios"

Así lo denuncia el analista de medios Paco Arnau. A su vez, también denuncia que en Ucrania se están viendo muchas torturas a civiles por parte de civiles... 25.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-25T09:24+0000

2022-03-25T09:24+0000

2022-03-25T09:24+0000

qué pasa

ucrania

rusia

eeuu

medios de comunicación

acoso

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/19/1123570522_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_7148d62fcc3e55c7662c238291500d0f.jpg

Rusia-Ucrania: "En España hay casos de acoso a niños rusos en los colegios" Rusia-Ucrania: "En España hay casos de acoso a niños rusos en los colegios"

"Occidente está perdiendo la batalla de la comunicación en las redes sociales""Una de las [imágenes] más terroríficas que he visto, no es gráfica: se ve desde lejos a un hombre atado a una farola en una calle comercial, y al lado hay una persona hablando por teléfono tranquilamente, gente pasando por su lado con sus bolsas de la compra, sin ni siquiera mirarlo: yo a eso lo definí como 'fascismo cotidiano'", sentencia el analista.Arnau observa que los hacedores de la narrativa mediática occidental están teniendo un problema con el que no contaban. "Los partidarios del régimen de Kiev son tan nazis, que no tienen ningún problema en grabar y publicar las salvajadas que hacen. Eso rompe absolutamente todo el relato de los telediarios".El experto señala que por mucho que censuren o se cierren cuentas las redes sociales, "es como poner puertas al campo. Al final, si no lo difunde uno, lo difunde otro. […] Eso no se compadece con el relato del telediario o los medios occidentales, y con eso no contaban. Y eso les está rompiendo el relato. Incluso estoy viendo en los últimos días que en las redes sociales están perdiendo la batalla de la comunicación, o empezando a perderla, porque no pueden negar la realidad de cientos de imágenes que ellos mismos [nazis ucranianos] publican directamente".Occidente: dictadura del pensamiento único y acoso a niños rusosArnau sostiene que estamos asistiendo a un salto cualitativo de lo que antes se consideraba en Occidente como 'el pensamiento único', el pensamiento dominante de la ideología dominante de los medios de comunicación occidentales, que parecería que la única versión era lo que salía del Departamento de Estado de EEUU."Pero al calor del conflicto en Ucrania, ahora estamos asistiendo a un salto cualitativo. Ya no pretenden que haya una idea o un pensamiento dominante: ya lo que pretenden es que haya un pensamiento único, una única versión. En este sentido, en España y en el resto de países de la Unión Europea [UE], hemos asistido a medidas que no tienen precedente histórico. En el caso de España, recuerdo que hace pocos días el presidente del Gobierno dijo en sede parlamentaria, que iba a prohibir medios de comunicación. Esto, sin orden judicial ni nada parecido, cuando el artículo 20 de la Constitución española habla sobre la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a recibir información", detalla el experto.El analista admite no recordar otro antecedente al respecto que no sea el del franquismo. "Por otra parte, hay otro fenómeno muy preocupante que se está dando en España y también en el resto de Europa –incluso en países como Alemania con un pasado que todos conocemos–, que es el brote de xenofobia que está surgiendo frente a todo lo ruso, o todo lo que signifique la cultura rusa, o el origen ruso, o los inmigrantes rusos. En España se han dado casos de acoso a niños, hijos de inmigrantes rusos, en los colegios, porque en la televisión vienen a decir que Rusia es el enemigo. O episodios de histeria colectiva, como prohibir a escritores o compositores rusos, o incluso suspender exposiciones de pintores rusos en museos. Estamos asistiendo a una caza de brujas muy similar a la que hubo en EEUU al calor de uno de los momentos más álgidos de la Guerra Fría en los años ’50 con la caza de brujas del senador [Joseph] McCarthy", avisa Paco Arnau.

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Javier Benítez https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Javier Benítez https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Javier Benítez https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

ucrania, rusia, eeuu, medios de comunicación, acoso, аудио