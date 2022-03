https://mundo.sputniknews.com/20220325/rosemont-seneca-la-empresa-del-hijo-de-biden-que-financio-los-biolaboratorios-ucranianos-1123591178.html

Rosemont Seneca, la empresa del hijo de Biden que financió los biolaboratorios ucranianos

Rosemont Seneca, la empresa del hijo de Biden que financió los biolaboratorios ucranianos

Durante años han circulado historias sobre el hijo del presidente estadounidense Joe Biden, Robert Hunter Biden, pero solo hasta ahora ha salido a la luz... 25.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-25T16:59+0000

2022-03-25T16:59+0000

2022-03-25T16:59+0000

internacional

armas biológicas

eeuu

ucrania

hunter biden

joe biden

política

burisma holdings

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/07/1112989550_0:98:2402:1450_1920x0_80_0_0_6d176033695a78b6801b9b955e325c53.jpg

El 24 de marzo, el Ministerio de Defensa de Rusia reveló nuevos detalles sobre los biolaboratorios financiados por EEUU que han sido descubiertos en el este de Ucrania. Los hallazgos fueron hechos por las Tropas de Defensa Radiológica, Química y Biológica de Rusia, quienes comprobaron que una empresa relacionada con estos biolaboratorios y su trabajo fue fundada por Hunter Biden y Christopher Heinz, este último es el hijastro del exsecretario de Estado estadounidense John Kerry."Los materiales recibidos nos han permitido rastrear el esquema de interacción entre los organismos gubernamentales estadounidenses y los biolaboratorios de Ucrania. La participación en la financiación de estas actividades por parte de estructuras cercanas a los actuales dirigentes de EEUU, en particular el fondo de inversión Rosemont Seneca, gestionado por Hunter Biden, llama la atención", declaró el jefe de las tropas rusas que hicieron el hallazgo, Ígor Kirílov, señalando que el fondo cuenta con al menos 2.400 millones de dólares de capital de inversión.Según Financial Times, Rosemont Seneca Partners fue fundado en 2009 por Biden, Heinz y el compañero de universidad y financiero de Heinz, Devon Archer. Tanto Biden como Heinz fueron descritos como copropietarios de la empresa y Archer como socio gestor en un informe presentado a la Comisión de Valores de EEUU.La empresa de capital privado estaba anclada por el fondo de inversión alternativo de la familia Heinz, Rosemont Capital y se formó para "estar poblada por leales políticos y posicionada para hacer tratos rentables en el extranjero con Gobiernos y funcionarios extranjeros con los que el Gobierno estadounidense estaba negociando", según el libro 'Secret empires': cómo la clase política estadounidense oculta la corrupción y enriquece a familiares y amigos de Peter Schweizer.Algunos de esos acuerdos suscitaron una gran preocupación, ya que parecían contrarios a los intereses políticos de EEUU, incluso en China y Ucrania. En una operación realizada en 2014, Rosemont Seneca recaudó unos 1.500 millones de dólares para un fondo lanzado por Harvest Fund Management y Bohai Industrial Group, un grupo estrechamente vinculado a empresas estatales chinas. El grupo resultante fue bautizado como Bohai Harvest RST.Esto se convirtió en un problema al año siguiente, cuando BHR se unió a la empresa estatal china de defensa Aviation Industry Corporation of China (AVIC) para comprar piezas de automóvil antivibratorias del fabricante estadounidense de piezas de precisión Henniges, un acuerdo acordado durante la Administración Obama. En 2019, una investigación del Senado estadounidense descubrió un importante conflicto de intereses en el acuerdo ya que la tecnología antivibratoria es considerada de "doble uso" porque tiene aplicaciones tanto civiles, como militares.Según la investigación, en 2014 Archer y más tarde Hunter Biden entraron en el consejo de la empresa de gas Burisma Holdings, propiedad del empresario ucraniano Mikola Zlochevski, a quien el Departamento de Estado de EEUU describió como un "oligarca odioso". Este acuerdo también presentaba conflictos de intereses, ya que el Gobierno de Obama —en el que el padre de Hunter, Joe Biden, fue vicepresidente de EEUU y director de su política sobre Ucrania tras el golpe de febrero de 2014— estaba patrocinando ostensiblemente la labor anticorrupción de un Gobierno posterior al golpe.En un incidente notable del que Joe Biden se jactó años después, pero que los medios de comunicación occidentales han intentado hacer pasar por teoría de la conspiración, Biden presionó con éxito al entonces presidente ucraniano Petró Poroshenko para que despidiera a Víktor Shokin, el principal fiscal de Ucrania, que dirigía una investigación sobre Zlochevsky y Burisma. Mientras tanto, Zlochevsky, canalizaba millones a Hunter Biden y Archer por formar parte del consejo de administración de Burisma y por los "servicios de consultoría" de Rosemont Seneca, según muestran los documentos obtenidos por la investigación del Senado.Rosemont Seneca trató de disimular sus inversiones en Burisma, al igual que lo hicieron los altos funcionarios de la Administración Obama, incluido el entonces secretario de Estado John Kerry, padrastro de Heinz. Heinz trató de distanciarse de la decisión de Archer y Hunter de formar parte del consejo de administración de Burisma, escribiendo al jefe de gabinete de Kerry, David Wade, que "basándose únicamente en las garantías de Heinz, que 'Rosemont Seneca no estaba involucrada' con Burisma", dijo Heinz en la investigación del Senado.Según el periódico, Heinz se retiró de Rosemont como consecuencia de la decisión de sus socios."La falta de criterio en este asunto fue un catalizador importante para que Heinz terminara sus relaciones comerciales con Archer y Biden", sugirió Bastardi.

https://mundo.sputniknews.com/20220325/biden-y-las-armas-bacteriologicas-estadounidenses-una-nueva-amenaza-para-el-mundo-1123581784.html

https://mundo.sputniknews.com/20220318/la-onu-no-tiene-mandato-ni-capacidad-para-investigar-programas-biologicos-en-ucrania-1123299187.html

eeuu

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

armas biológicas, eeuu, ucrania, hunter biden, joe biden, política, burisma holdings