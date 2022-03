https://mundo.sputniknews.com/20220325/organizaciones-de-eeuu-no-pueden-asistir-a-refugiados-ucranianos-en-rusia-por-sanciones-1123611773.html

Organizaciones de EEUU no pueden asistir a refugiados ucranianos en Rusia por sanciones

Organizaciones de EEUU no pueden asistir a refugiados ucranianos en Rusia por sanciones

WASHINGTON (Sputnik) — Las sanciones contra Moscú impiden a las organizaciones benéficas estadounidenses enviar fondos para prestar apoyo humanitario a los... 25.03.2022

En tan solo unos días, el fondo logró reunir más de 125.000 dólares en donaciones de los fieles de la Rocor, parroquias y otras organizaciones benéficas de todo el mundo, y las cifras "están creciendo muy bien", añadió.Una parte de este dinero se enviará al jefe de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, el metropolita Onufriy, mientras que otra irá al metropolita Mark de la Rocor de Berlín, Alemania para su posterior distribución entre los afectados.A la pregunta de si algunos fondos se destinarán a los desplazados internos que viven actualmente en el Donbás, explicó que eso quedará a discreción del metropolita Onufriy."Debido a que todo el mundo está en modo de crisis, todavía no hemos recibido información detallada sobre cómo se van a asignar esos fondos. No sé si alguno de los fondos que ha recaudado va específicamente a apoyar a los desplazados internos en la zona del Donbás. Si él decide que necesitan apoyo, entonces se les apoyará", señaló Selawry.El presidente del fondo de asistencia lamentó que las sanciones no permitan apoyar a algunos refugiados, y señaló que la organización debe centrarse en las formas seguras de distribuir la ayuda."Por un lado, es triste que las sanciones y el entorno político hayan hecho que no podamos ayudar a todos los que lo necesitan. Por otro lado, no podemos ayudar a todo el mundo porque los fondos, aunque ya hemos recibido más de 100.000 dólares, que parecen muchos, son en realidad una cantidad pequeña en comparación con lo que se necesita", dijo Selawry.De todas formas, aseguró que le alegra saber que cuentan con canales que funcionan y que el dinero no se perderá.El fondo de asistencia ya envió dos tramos por un total de 10.000 euros en apoyo de los refugiados, y tiene previsto distribuir el resto del dinero en cuanto se confirme que los primeros tramos se han recibido con seguridad."No queremos quedarnos con ese dinero porque sabemos que puede destinarse a ese fin", dijo Selawry.Todos los donantes recibirán informes detallados de los metropolitanos Onufriy y Mark sobre cómo se han distribuido los fondos."Todavía no tenemos estos detalles, pero es algo que esperamos conseguir pronto para poder darles a nuestros donantes detalles de cómo su dinero está ayudando a la gente necesitada", añadió.Al hablar de posibles proyectos futuros relacionados con Ucrania, Selawry señaló que todo depende de de cómo evolucione la situación allí."El uso de los fondos evoluciona a medida que evoluciona la naturaleza de la crisis, así que no excluimos que en el futuro haya un fondo que pueda, por ejemplo, ayudar a repatriar a los ucranianos o a los rusos que salieron de Ucrania para volver a casa. Depende de cómo evolucione toda la situación, pero ahora mismo tenemos que centrarnos en proporcionar ayuda a los afectados por la crisis", dijo.Selawry pidió a la gente que preste más atención a las cosas que unen en lugar de las que dividen.El 24 de febrero, Rusia lanzó una operación militar en Ucrania después de que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk solitiaran ayuda para defenderse de los ataques de las tropas ucranianas.En respuesta a la operación rusa, los países occidentales desplegaron una amplia campaña de sanciones contra Moscú.Desde el inicio de la operación militar, Rusia ha acogido a más de 400.000 refugiados de Donbás y Ucrania, entre ellos 84.000 niños.

