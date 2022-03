https://mundo.sputniknews.com/20220325/nicaragua-espera-las-mejores-ofertas-de-powerchina-para-los-proyectos-de-energia-renovable-1123603116.html

Nicaragua espera las mejores ofertas de PowerChina para los proyectos de energía renovable

Nicaragua espera las mejores ofertas de PowerChina para los proyectos de energía renovable

MANAGUA (Sputnik) — El Gobierno de Nicaragua espera que la estatal PowerChina, líder en la industria de infraestructura para generar energía hidroeléctrica y... 25.03.2022

"Nosotros esperamos tener las mejores ofertas de PowerChina porque dado el liderazgo internacional que tienen ellos en construcción y desarrollo, además la base del desarrollo científico-técnico de China, está impactando en todas las regiones y en América Latina también por haber tenido proyectos muy relevantes internacionalmente, con un costo promedio mejor que el mercado internacional", declaró a la Agencia Sputnik el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta.El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, mantuvo el 24 de marzo un encuentro con Hou Xiaotun, representante para las Américas de PowerChina, compañía que estudia los proyectos Mojolka y Copalar, que fueron desarrollados por especialistas de Rusia en los años 80 del siglo pasado, pero que no fueron ejecutados por el país centroamericano por el alto costo que representó.Técnicos especializadosLa misión de PowerChina para las Américas, que se encuentra en Nicaragua, termina este sábado la visita al país centroamericano, no sin antes "revisar la información de los estudios previos de Copalar y Mojolka", dijo Acosta, quien adelantó que la empresa china enviará "técnicos especializados para [la visita de] campo" que ampliará su estudio para al desarrollo de granjas solares."Se estima, en el mercado internacional, que la [generación] hidroeléctrica anda por [un valor] encima de 2,8 millones de dólares por cada mega instalado, aspiramos que con tecnología de punta de la República Popular de China ese costo se pueda disminuir, estamos hablando de que Nicaragua podría tener una capacidad de generar más 1.000 megavatios de energía solar de instalación en el tiempo y se estima que [los costos] están bajando al 1.000.000 de dólares", explicó el funcionario.El esfuerzo del Gobierno de Nicaragua es priorizar la incorporación de la tecnología altamente competitiva que impacte "en el impulso de la agroindustria para generar empleo, darle más competitividad al país, va a traer más inversión extranjera y privada", subrayó.Nicaragua se proyecta la sustitución gradual de energía no renovable a renovable, la energía solar también va a ser una de las áreas en desarrollo futuro dado que el costo por el kilowatts producido de energía es de 7 centavos de dólar, eso va a ayudar a tener un impacto importante en la tarifa eléctrica para desarrollar industria, agroindustria y mucho más generar empleos y empleos de mejores salarios.Xiaotun explicó que PoweChina trabaja en 20 países de América donde tiene más de 60 proyectos en ejecución sostenidos con una inversión 20.000 millones de dólares, que generan 10.000 empleos en la planificación, diseño, ingeniería, hasta la ejecución y operación para los gobiernos y sectores privados de energía limpia.En el encuentro estuvieron presentes empresarios daneses-nicaragüenses que han realizado estudios para la explotación de petróleo en el país centroamericano, nación que no renunciará a la posibilidad de encontrar el oro negro.El presidente Daniel Ortega recordó que Nicaragua depende de los precios internacionales del petróleo, cuyas alzas en los últimos 26 meses han impacto en la economía nacional; no obstante dijo que su Gobierno está "haciendo esfuerzos para que el transporte no se dispare [incremente] así como para contener el incremento en el precio de la energía", mediante el congelamiento de las tarifas a través de las petroleras y el pago directo del subsidio al transporte de Managua.

