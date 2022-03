https://mundo.sputniknews.com/20220325/munoz-ledo-icono-de-la-izquierda-mexicana-rechaza-el-apoyo-a-rusia-por-conflicto-en-ucrania-1123560949.html

Muñoz Ledo, icono de la izquierda mexicana, rechaza el apoyo a Rusia por conflicto en Ucrania

Muñoz Ledo, icono de la izquierda mexicana, rechaza el apoyo a Rusia por conflicto en Ucrania

El político Porfirio Muñoz Ledo, una de las máximas figuras de la izquierda mexicana, criticó que en la Cámara de Diputados de su país se instalara un Grupo de... 25.03.2022, Sputnik Mundo

"Sorprende que diputados de la mayoría manifiesten su apoyo a Rusia, contradiciendo la posición de México en el Consejo de Seguridad, que condena la invasión a Ucrania por ser violatoria a principios fundamentales de Naciones Unidas", externó uno de los políticos con mayor trayectoria en este país. "Olvidan que somos vecinos de otra superpotencia y justifican que Donald Trump pida en reciprocidad la invasión de México por los Estados Unidos", añadió este militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aunque en los últimos años ha tenido varios desencuentros con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.Durante la instalación del Grupo de Amistad, el embajador de Rusia en México, Víktor Koronelli, representante del gobierno de Vladímir Putin, agradeció al Gobierno mexicano su posición de no sumarse a las sanciones que países occidentales y Estados Unidos han impuesto contra Moscú en represalia por la operación militar especial iniciada en territorio ucraniano el 24 de febrero.Además, el diplomático ruso aseveró que el conflicto entre Rusia y Ucrania no afectará la relación que sostiene su país con México, que en 2021 generó riquezas por 4.800 millones de dólares a razón de su intercambio comercial.Un día después de la instalación de este Grupo, la misma Cámara de Diputados ejecutó también la instalación de un Grupo de Amistad entre México y Estados Unidos, con la participación del representante del Gobierno de Joe Biden en el país, Ken Salazar.El embajador estadounidense aseguró ante legisladores mexicanos este jueves 24 de marzo que el objetivo de su país es reforzar la relación bilateral con México porque las economías de ambos países en realidad constituyen un mismo bloque.A principios de marzo, el día 3 de ese mes, Muñoz Ledo participó en la instalación de otro Grupo de Amistad bilateral, en esta ocasión entre Cuba y México, donde aseveró que el pueblo cubano es un amigo y hermano total del mexicano, con al menos 120 años de amistad.En enero de 2022, López Obrador propuso a Muñoz Ledo como embajador de México en Cuba, designación que no ha sido concretada.

