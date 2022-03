https://mundo.sputniknews.com/20220325/mexico-el-gobierno-de-amlo-intenta-salir-de-la-dependencia-con-eeuu-1123570123.html

México: el Gobierno de AMLO intenta salir de la dependencia con EEUU

México: el Gobierno de AMLO intenta salir de la dependencia con EEUU

En el marco de la gira asiática que realiza el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, el investigador Aníbal García dialogó con GPS...

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, comenzó una gira de trabajo a Arabia Saudí, Catar, Emiratos Árabes Unidos, y la India, en el marco de nuevos desafíos por la crisis en Ucrania, según informó la cancillería de la nación norteamericana. Al respecto, "el Gobierno mexicano espera fortalecer su relación con estos países y el tema energético es de los más importantes", indicó el investigador.En este marco, a diferencia de los anteriores Gobiernos, la administración de López Obrador "busca salirse de las relaciones dependientes con EEUU que rodean a México en las exportaciones e importaciones, aunque no sólo en términos comerciales", sostuvo. Con respecto a las relaciones entre AMLO y la administración de Biden, "esta es la primera vez que un Gobierno de corte nacional y popular, se enfrenta a dos administraciones distintas: la de Trump y ahora la de Biden", expresó García.Biden plantea una continuidad en la agenda bilateral con MéxicoSobre ello, "si bien con Trump la relación fue más ríspida, con algunos acuerdos alcanzados en el ámbito comercial, con Biden estas relaciones no son tan ríspidas pero se nota que hay una continuidad en la agenda bilateral", sostuvo. Además de los aspectos comerciales, se destaca también el tema de la migración, que ha sido un tema histórico en la agenda", dijo. Asimismo, "se destaca el tema energético, no solo debido a los cambios internacionales, sino también por la reforma eléctrica en México", concluyó.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con la periodista y directora de Real Equatorial Guinea, Milagrosa Micha Abeso, con quien dialogamos sobre la situación en Guinea Ecuatorial a un año de las explosiones en la ciudad de Bata.A un año de una de las peores catástrofes sufridas por Guinea EcuatorialEstamos a un año de las explosiones que sufrió la mayor ciudad y principal centro económico de Guinea Ecuatorial, Bata. La causa de las explosiones sigue siendo desconocida. Al respecto, "hubo muchas movilizaciones por parte de países extranjeros de todos los continentes y esta ayuda fue bienvenida por parte del poder Ejecutivo de Guinea Ecuatorial", indicó Micha Abeso. Sobre ello, "luego de una investigación se destaca que fue por un descuido de los efectivos de aquel momento en la guardia, por lo que no hubo buen cuidado", sostuvo. En este marco, "el Gobierno actuó de una manera correcta y prudente y se solidarizó bastante con la población afectada, ofreciendo apoyo de por vida a los mutilados, de tal forma que para cualquier necesidad que tengan el Gobierno va a responder", añadió. En este sentido, "este ha sido un gran gesto humanitario", concluyó Micha Abeso.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y magíster en Relaciones Internacionales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre las implicaciones de los procesos de la globalización en la política internacional contemporánea.Festival PasionariaEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con las artistas Maité Gadea, Lila Ibarra y Natalia Tejera, con quienes dialogamos sobre el Festival Pasionaria, el cual es una coproducción entre Sala Camacuá y Precipicio. El festival busca visibilizar el arte de mujeres uruguayas y extranjeras radicadas en Uruguay.

