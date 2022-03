https://mundo.sputniknews.com/20220325/los-perdones-de-amlo--5-veces-en-las-que-el-presidente-de-mexico-ha-pedido-disculpas-1123583105.html

Los 'perdones' de AMLO: 5 veces en las que el presidente de México ha pedido disculpas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se disculpó públicamente por haber revelado una información que, aceptó, no le correspondía emitir: el... 25.03.2022, Sputnik Mundo

Luego de los señalamientos que apuntaron hacia una violación a la autonomía del Banxico, el mandatario mexicano se disculpó por haber adelantado que la tasa de interés del ente bancario se elevaría 6,5%. Aunque el perdón del presidente fue calificado por algunos como inédito, lo cierto es que no es la primera vez que López Obrador ofrece alguna disculpa pública. Te presentamos otros 'perdones' que ha ofrecido el mandatario. 2. El perdón a los pueblos originarios En un acto histórico, el presidente de México ha pedido perdón a diversos pueblos originarios del país debido a las atrocidades que se han cometido contra ellos desde la época de la llamada Conquista española hasta el olvido de los gobiernos actuales. "Por un imperativo de ética de gobierno pero también por convicción propia ofrecemos las más sinceras disculpas al pueblo maya por los terribles acontecimientos y abusos que cometieron particulares y autoridades nacionales y extranjeras en la conquista durante los tres siglos de dominación colonial y en dos siglos del México independiente", dijo López Obrador en mayo de 2021 durante una ceremonia en Yucatán, en donde habitan los mayas. Asimismo, en septiembre de 2021, el mandatario pidió perdón también a los pueblos yaquis por los abusos cometidos contra ellos. "El Estado mexicano no debe permitir nunca más la marginación, el abuso y las injusticias contra los Yaquis y con ningún otro grupo étnico cultural de nuestro país. Por ello, ahora, vinimos a refrendar nuestro compromiso de hacer justicia a los pueblos Yaquis. Primero, deseamos ofrecerles perdón por los crímenes de estado que se cometieron contra sus antepasados", indicó López Obrador en un evento en Sonora. 3. El perdón a la comunidad chinaEn mayo de 2021, el presidente de México pidió perdón a la comunidad china por el exterminio que revolucionarios mexicanos maderistas perpetraron contra más de 300 personas de origen chino en Torreón, Coahuila, entre el 13 y el 15 de mayo de 1911. "Como sucede en todo el mundo, la historia de los pueblos registra tiempos de esplendor y grandeza, así como momentos de oscuridad y vergüenza", dijo López al iniciar su discurso con el cual pidió disculpas a nombre del Estado mexicano. 4. El perdón a las víctimas de la Línea 12 López Obrador aseveró que una de sus convicciones como mandatario es que nadie sufra y que nadie pierda la vida. "Sea quien sea la persona y pierda la vida en las circunstancias que sean, merecen respeto y sus familiares, pues merecen todo el afecto, todo el cariño, todo nuestro humanismo", dijo. 5. El perdón a las clases medias Luego de haber tildado de "manipulable" a la clase media mexicana, el presidente de México pidió perdón a dicho sector de la población en agosto de 2021. Todo comenzó luego de que el mandatario señalara que la clase media no quería el regreso a las aulas de los menores en el contexto de la pandemia lo cual fue criticado por el presidente, quien señaló que no sabían el daño que le hacía a los menores no regresar a las escuelas. "Yo les ofrezco disculpas a un sector de la clase media. Ofrezco disculpas por decir que se dejan manipular; que no se molesten conmigo; que despierten; que es de sabios cambiar de opinión", dijo.

