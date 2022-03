https://mundo.sputniknews.com/20220325/los-deslices-del-rey-juan-carlos-i-al-descubierto-1123594933.html

Los deslices del rey Juan Carlos I al descubierto

LONDRES (Sputnik) — Un tribunal británico ha negado la inmunidad de Juan Carlos I, pero el rey emérito español tiene otras vías legales para intentar anular la... 25.03.2022

españa

europa

juan carlos i

💬 opinión y análisis

El juez Matthew Nicklin negó la inmunidad de Juan Carlos de Borbón y Borbón porque, según concluye en su sentencia del Alto Tribunal de Inglaterra y Gales, "no es ni soberano ni jefe del Estado de España". "Si bien está claro que el demandado conserva un estatus especial y sin precedentes de Rey Emérito según la ley y la Constitución de España, es igualmente claro que solo hay un Rey de España y un jefe de Estado de España y, desde el 19 de junio de 2014, es su hijo, el Rey Felipe VI", asegura el magistrado.El reconocido monarca de la transición democrática española abdicó en 2014, tras desvelarse su amistad con su ahora demandante, la empresaria y asesora danesa Corinna Larsen (su apellido paternal). Con su nuevo título de rey emérito, preservando el rango de majestad y perseguido por sucesivos escándalos fiscales, se mudó a Abu Dabi en 2020, sin perspectivas de un regreso permanente a Madrid a corto plazo.Acoso sistemáticoLa decisión del letrado del Alto Tribunal hundió, en primera instancia, la línea inicial de defensa del padre del rey con el fin de evitar un juicio público en la capital británica. Su examante le acusa de acoso sistemático, seguimientos ilegales y difamación en una demanda civil por daños y perjuicios que interpuso en 2020.Son "alegaciones infundadas", según rebatió escuetamente el equipo legal del emérito en esta fase del proceso, que se enfocó en el principio de inmunidad soberana y su aplicación a este caso.La presunta conducta abusiva de Juan Carlos I habría comenzado en 2012, cuando el entonces rey de España "se sintió rechazado y/o humillado porque ella no deseaba reanudar su relación romántica e íntima, y quiso castigarla por negarse a someterse a su voluntad", según expone la demandante en su alegato judicial.La pareja se conoció en 2004 —ella se había separado de su segundo marido, el príncipe Zu Sayn-Wittgenstein-Sayn— y entabló una "relación sentimental" que duró cinco años y dio pie a al menos dos peticiones de matrimonio por parte del rey. "La demandante supo que el demandado mantenía una relación con otra mujer, le había sido repetidamente infiel y rompió la relación", sostiene la defensa de Corinna, que excluye del triángulo amoroso a la reina Sofia, esposa de Juan Carlos.Vigilancia física y electrónicaLa amistad se resquebrajó a raíz de la notoria cacería de elefantes en Botsuana, donde el rey se rompió la cadera y fue trasladado de urgencia a España. El general Félix Sanz Roldán, entonces director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), llevaría a cabo él mismo, con "agentes o contratistas" de la agencia de seguridad, "siguiendo las instrucciones del monarca", operaciones de vigilancia, pirateo de teléfonos y ordenadores e intrusiones en las residencias de Corinna en Mónaco e Inglaterra, según la versión de los hechos de la denunciante.También alega acciones intimidatorias y de difamación después de que se negara a devolver a su examante una "donación económica irrevocable", de 65 millones de euros, que le habría transferido desde un fondo registrado en Panamá y administrado en Suiza. Ese dinero se asocia con la presunta comisión que el emérito cobró por el contrato de construcción de una línea de tren de alta velocidad entre Medina y La Meca, en Arabia Suadí.Impedimentos de un juicio justoNicklin subraya en su veredicto que el demandado aún no ha presentado el alegato de su defensa. Y advierte de que hay obstáculos e impedimentos que podrían hundir el caso antes de proceder al juicio.El letrado reconoce que la defensa de don Juan Carlos podría tropezar con impedimentos para recabar pruebas y llamar a declarar a testigos, lo cual pondría en cuestión la garantía de un juicio justo.Ambas partes están citadas a una vista procesal, prevista para el 29 de marzo, en la que intentarán acordar los siguientes pasos del culebrón judicial del emérito. Ese mismo día, se espera la asistencia de los reyes de España, Felipe y Leticia, al servicio de acción de gracias por el difunto duque de Edimburgo, esposo de la reina Isabel, que tendrá lugar en la abadía de Westminster.

europa, juan carlos i