La vicepresidenta venezolana advierte que comenzó "ola de escasez" por sanciones a Rusia

CARACAS (Sputnik) — La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, señaló que comenzó una ola de escasez en el mundo por las sanciones que Estados Unidos y... 25.03.2022, Sputnik Mundo

Rodríguez indicó que en países de Europa los ciudadanos se pelean en los establecimientos para adquirir los alimentos que comenzaron a escasear. "El mundo está viviendo una coyuntura internacional muy delicada en materia de alimentos, ya empezamos a ver imágenes de un país europeo, del primer mundo que llaman, la gente matándose por aceite en el supermercado", comentó.La vicepresidenta reiteró que Maduro giró lineamientos para establecer estrategias para garantizarles la alimentación a los venezolanos.El pasado 7 de marzo, el mandatario aseguró que su Gobierno tomó medidas para proteger "la economía y el derecho a la alimentación".El conflicto entre Rusia y Ucrania ocasionó la escasez y el alza de los precios de los fertilizantes, lo que podría afectar la cadena mundial de alimentos.El 24 de febrero el presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el lanzamiento de una "operación militar especial" en el territorio de Ucrania alegando que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, ya reconocidas por Moscú como estados soberanos, solicitaron ayuda frente a la supuesta agresión por parte de Kiev.Tras el inicio de esta operación, varios países establecieron sanciones contra Moscú, las cuales incluyen la desconexión parcial de Rusia del sistema Swift, el cierre del espacio aéreo para las aerolíneas rusas y la paralización de las reservas internacionales de su Banco Central.Swift (acrónimo inglés de Society for World Interbank Financial Telecommunication) es una plataforma que conecta a unas 11.000 instituciones financieras de más de 200 países y sirve de base del sistema financiero internacional.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Ucrania rompió las relaciones diplomáticas con Rusia, impuso la ley marcial en todo el territorio nacional, además del toque de queda en Kiev y otras ciudades, decretó la movilización general e instó a la comunidad internacional a activar "todas las sanciones posibles" contra Putin.

