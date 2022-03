https://mundo.sputniknews.com/20220325/la-tragedia-de-la-azurra-italia-sin-mundial-otra-vez-1123611426.html

La tragedia de la 'azzurra': Italia sin Mundial otra vez

Como una verdadera tragedia se vive en Italia la eliminación de la 'azzurra' de la próxima cita mundialista de Catar 2022 a manos de la selección de Macedonia... 25.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-25

El 24 de marzo será una fecha difícil de olvidar para los tifosis o hinchas italianos, día que marcó un hito en la rica historia del fútbol italiano: perderse dos citas mundialistas en forma consecutiva.El 0-1 definitivo, obra del macedonio Aleksandar Trajkovski a los 92 minutos del encuentro, silenció no solo a los asistentes en el Estadio Renzo Barbera de Palermo (sur), sino a todo un país, que pretendía reivindicar su estatus en el concierto futbolístico mundial, luego de no participar del Mundial de Rusia en 2018.A menos de un año de coronarse campeón de Europa, Italia quedó fuera del mundial.'Al infierno'El periódico deportivo italiano Corriere dello Sport publicó el titular "Al infierno" este viernes 25, que refleja el sentir de todo un país que ve frustrada su participación en una nueva Copa del Mundo.Los tetracampeones del mundo serán la única selección en levantar el trofeo que no será partícipe de la nueva cita mundialista. Sin embargo, la gravedad para los italianos recae en que es un escenario que se repite y los culpables tienen que aparecer por algún lado.La afición italiana se queja de un cierto relajamiento de la azzurra, luego de coronarse de ganar la Europa 2020 al derrotar a Inglaterra en el londinense Estadio de Wembley en julio de 2021.Otras voces hablan de una crisis más profunda relativa a la identidad de la selección, como también al debilitamiento de la competición doméstica respecto a ligas de diferentes latitudes.El dolor recae en las nuevas generaciones, que en caso de clasificar al próximo Mundial de Fútbol a disputarse en EEUU, México y Canadá en 2026, tendrán un lapso de 12 años sin ver al tetracampeón del mundo en la máxima cita futbolística.

