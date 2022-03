https://mundo.sputniknews.com/20220325/la-razon-que-podria-llevar-a-la-otan-a-enviar-sus-tropas-a-ucrania-1123598893.html

La razón que podría llevar a la OTAN a enviar sus tropas a Ucrania

La razón que podría llevar a la OTAN a enviar sus tropas a Ucrania

Scott Ritter, experto militar estadounidense y ex inspector de armamento de la ONU, ofreció una entrevista a Sputnik, donde dio su opinión sobre el progreso de... 25.03.2022

Operación militar y guerra informativaRitter destacó la gran diferencia de la operación militar especial rusa de otras operaciones de este tipo. Según el experto, lo que distingue las acciones rusas en Ucrania es la falta de intención de ocupar el territorio ucraniano.Los objetivos planteados hacen a las fuerzas armadas rusas concentrarse en la tarea concreta de eliminar formaciones militares y eventualmente dejar el país.De acuerdo a Ritter, hay dos motivos por los que los medios occidentales no presentan correctamente la operación especial rusa. El primero es que la operación es evaluada como si su objetivo fuera la ocupación militar de Ucrania, algo que Rusia no podría haber hecho con las pocas tropas movilizadas, según el experto."Normalmente uno desea tener una ventaja de 3:1 para ir a la ofensiva, y Rusia llega con una ventaja militar de 1:3. Y la gente mira el mapa, ve el avance logrado por Rusia y considera que 'se ha detenido', porque los rusos no capturan Kiev, no capturan Járkov, no toman posiciones físicas en el territorio. Ellos no están entendiendo que el objetivo ruso no es conquistar territorio sino destruir la capacidad militar, algo que los rusos están haciendo muy bien", resaltó el experto.El segundo motivo que explica Ritter es la guerra informativa que forma parte del conflicto. El objetivo es presentar a la operación especial como un desastre militar para desmoralizar a la población rusa y que ésta presione al Gobierno para una retirada, o incluso impulse su caída.En esta misma guerra informativa, Ritter destaca el papel que juegan las acusaciones de los medios occidentales sobre un posible ataque con armas químicas desde Rusia. Para el experto, tal tipo de ataque carece de sentido militar ni político. Además, tal acción implicaría la existencia de la capacidad rusa de realizar una guerra química en escala, algo que Rusia no posee.Sin embargo, el descubrimiento por parte de Rusia de laboratorios de investigación biológica operados por Estados Unidos sí prueban la capacidad de guerra biológica estadounidense.Ritter recuerda que estas denuncias de Occidente se basan en una narrativa que lleva años, también basada en acusaciones sin probar, tales como el uso de armas químicas por el gobierno sirio, el envenenamiento de los Skripal en el Reino Unido y del opositor político ruso Alexéi Navalny.Todas estas acusaciones forman parte de la campaña de guerra informativa que está llevando a cabo Occidente contra Rusia, enfatizó.Las acciones e ilusiones de la OTANLa OTAN ha aumentado su presencia militar a lo largo de sus fronteras orientales desde el inicio de la operación especial rusa en Ucrania. Ritter califica esta respuesta de la Alianza como una medida de construcción de confianza. Tras la retirada desmoralizante de Afganistán, la OTAN llevó a la organización a replantearse su existencia. La operación especial rusa en Ucrania le dio un motivo para sentirse relevante, por lo que decidió reforzar su flanco oriental con más tropas, explicó.Sin embargo, el experto cree que no es suficiente.No obstante, Ritter alertó sobre el peligro de que la OTAN "se vea flexionando sus músculos en el espejo y se sienta impresionada con lo que ve", como para pensar que tiene una real y genuina capacidad militar y decida utilizarla, por ejemplo, enviando tropas a Ucrania."Es una locura. Bajo cualquier circunstancia, la OTAN no tiene la capacidad de hacer esto y prevalecer. Pero, de nuevo, han reunido estas fuerzas, se miran en el espejo, creen que les gusta lo que ven y piensan que hay músculo real allí. Y, quién sabe, puede que se vean obligados a creer que tienen más capacidad de la que realmente tienen y traten de proyectar estas fuerzas en el oeste de Ucrania, en cuyo caso habrá, por desgracia, un choque militar entre la OTAN y Rusia", alertó.Declaró que la situación actual generó una catástrofe humanitaria y económica en los países de la OTAN a donde llegaron miles de refugiados de Ucrania. Si la crisis de refugiados ucranianos sigue profundizándose escalaría el conflicto."Hasta ahora, la cordura ha prevalecido y se ha rechazado la imposición de una zona de exclusión aérea. Pero creo que mientras continúe la crisis y más refugiados lleguen a los países de la OTAN, es más probable que alguien en la OTAN considere que poner tropas de paz en Ucrania occidental sea una buena idea", finalizó Ritter, al subrayar que el despliegue de las así llamadas fuerzas de paz de la OTAN en Ucrania significaría una confrontación directa entre Rusia y la Alianza.

