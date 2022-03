https://mundo.sputniknews.com/20220325/kremlin-la-erosion-del-orden-mundial-empezo-con-los-ataques-estadounidenses-a-belgrado-1123571244.html

Kremlin: la erosión del orden mundial empezó con los ataques estadounidenses a Belgrado

Kremlin: la erosión del orden mundial empezó con los ataques estadounidenses a Belgrado

Moscú cree que fueron los ataques estadounidenses a Belgrado los que iniciaron los bombardeos y la erosión del orden mundial, declaró el portavoz del Kremlin... 25.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-25T10:18+0000

2022-03-25T10:18+0000

2022-03-25T11:03+0000

defensa

moscú

dmitri peskov

belgrado

serbia

europa

ucrania

operación militar especial de rusia en ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/01/1116644623_0:0:3107:1748_1920x0_80_0_0_bfa9035575dffec3d18efbecc1adaf50.jpg

Asimismo, negó que Rusia haya usado bombas de fósforo durante su operación militar en Ucrania.Además, afirmó que el Gobierno de Rusia resta importancia a la eventual expulsión del país del G20 aunque considera importante este formato."En cuanto al formato del G20, es importante, pero por otro lado, en condiciones actuales, cuando la mayoría de los participantes de este formato se encuentran en estado de guerra económica contra nosotros por su iniciativa, no pasará nada fatal", dijo Peskov.A la vez indicó que Rusia escucharía la opinión de otros miembros del G20 y "estaría dispuesta, a participar [en este formato], si es posible".En caso contrario, dijo, Rusia construirá "nuevos vectores en las relaciones internacionales".Peskov denunció que Washington prosigue con su línea política para aislar a Rusia, que, a su juicio "no es sustancial" y "no podrá lograr su objetivo".El 23 de marzo Peskov informó que la visita del presidente ruso, Vladímir Putin, a la cumbre del G20, programada para finales de 2022 en Indonesia seguía en la agenda.El G20 reúne a 19 Estados de todos los continentes del globo –Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, EEUU, Francia, la India, Indonesia, Italia, Japón, México, el Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía– y también la Unión Europea, que juntos representan el 80% de la economía global, dos terceras partes de la población mundial y el 75% del comercio internacional.El mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó el 24 de marzo que "las tropas rusas han usado bombas de fósforo contra civiles en Ucrania" y calificó de "real" el peligro de que Rusia llegue a usar armas químicas a gran escala en territorio ucraniano.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero pasado el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Del 24 de febrero al 23 de marzo, las hostilidades en Ucrania causaron la muerte de al menos 1.035 civiles y dejaron heridos a otros 1.650, pero el balance real es mucho más alto, según la ONU. La mayoría de estas víctimas civiles, entre las que hay 90 niños muertos y 118 heridos, son resultados de ataques aéreos y de artillería.Más de 3,67 millones de ucranianos buscaron refugio en los países vecinos, a lo que se suman unos 6,5 millones de desplazados dentro de Ucrania.

https://mundo.sputniknews.com/20220304/manifestantes-salen-a-las-calles-de-belgrado-en-apoyo-a-rusia-1122657453.html

https://mundo.sputniknews.com/20220314/rusia-registra-el-uso-de-municiones-de-fosforo-y-bombas-de-racimo-por-parte-del-ejercito-ucraniano--1123072544.html

moscú

belgrado

serbia

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

moscú, dmitri peskov, belgrado, serbia, europa, ucrania, operación militar especial de rusia en ucrania