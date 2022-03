Histórico: cinco afrocolombianos pueden ser vicepresidente de Colombia

https://mundo.sputniknews.com/20220325/historico-cinco-afrocolombianos-pueden-ser-vicepresidente-de-colombia-1123603259.html

A dos meses de las elecciones presidenciales del 29 de mayo, los candidatos en carrera hacia la Presidencia de Colombia definen a sus compañeros de fórmula, tal como lo hizo el favorito Gustavo Petro, al invitar a la activista afro y defensora de los derechos humanos Francia Márquez como candidata a vicepresidenta en la fórmula de la coalición de izquierdas Pacto Histórico para el período 2022-2026.Pese a que ningún candidato de la comunidad afro se postula para la Presidencia, cinco de ellos son parte de la fórmulas que pretenden gobernar al país a partir de agosto de 2022. Si bien esto puede ser una estrategia política, lo cierto es que las minorías han cobrado un papel fundamental en la política del país.Los comicios lo demostraron con una sorprendente votación a Márquez, que si bien no triunfó en la interna del Pacto Histórico, llegó a superar a líderes de los partidos más tradicionales.El experto en Ciencia Política Yann Basset dijo al diario colombiano El Tiempo que la cantidad de candidatos afrocolombianos es una buena señal, aunque "también muestra, de cierto modo, que no hay ningún candidato presidencial afrocolombiano"."Es una forma de tratar de compensar simbólicamente esa ausencia. Todos los candidatos presidenciales que hay son hombres blancos, precisamente”, señaló.Sin embargo, la participación femenina, así como la inclusión de representantes de la comunidad afro, muestran una tendencia cada vez más acentuada de que los reclamos de las minorías se extienden a la sociedad en general y de que no pueden ser pasados por alto.¿Quiénes son los candidatos afrocolombianos a la vicepresidencia?Fracia MárquezAlcanzó un amplio apoyo popular en la votación de las internas. Más de 750.000 votos la posicionaron como la tercera figura política más votada el pasado 13 de marzo. La defensora medioambiental, feminista y activista por los derechos humanos se suma a la fórmula presidencial de Petro, el candidato que tiene mayor intención de voto en el país.De confirmarse las tendencias mostradas por las encuestas, Márquez marcaría un hito en la historia política de Colombia al convertirse en la primera mujer negra en asumir la Presidencia.Desde su eventual lugar en el Gobierno, la dirigente pretende continuar su lucha social por los más desfavorecidos, tal como plantea con sus propuestas.Luis Gilberto MurilloIngeniero en minas de profesión, se desempeñó como ministro de Medio Ambiente entre 2016 y 2018 —durante el mandato de Juan Manuel Santos Calderón (2010-2018)— y fue gobernador de Chocó en dos oportunidades— aunque destituido en el primer casoso, y obligado a renunciar en el segundo—.Originario del municipio de Andagoya (norte), había integrado la Coalición Centro Esperanza pero se retiró debido a desacuerdos con los candidatos de la corriente política.No obstante, el político aceptó acompañar la candidatura del matemático, exalcalde de Medellín y gobernador de Antioquía Sergio Fajardo e integrar su fórmula como vicepresidente dentro de esa coalición de centro.Marelen CastilloLa docente e investigadora nacida en Cali que tiene un doctorado en Educación y se desempeña como vicerrectora de la Universidad Minuto de Dios en Bogotá. Ha trabajado como consultora con el Ministerio de Educación Nacional de Colombia y en otras universidades y fundaciones del país.Castillo, autora de varios libros en materia educativa, integra la fórmula del empresario, ingeniero civil y exalcalde del municipio de Bucaramanga Rodolfo Hernández.Su incorporación fue anunciada luego de que en febrero fuera dada a conocer la renuncia de la periodista y administradora Paola Ochoa, que acompañaría al candidato en un primer momento.Ceferino MosqueraEl abogado con maestría en Derecho Administrativo y oriundo de Buenaventura, Valle del Cauca (suroeste) fue candidato al Senado en 2014 y actualmente es presidente de la Confederación Nacional Comunal, una organización constituida por federaciones departamentales de acción ciudadana.Mosquera representará al partido Piensa en Grande y acompañará al candidato presidencial Luis Pérez, exgobernador y empresario antioqueño.Además, el político ocupó el cargo de concejal de Buenaventura, fue director del movimiento comunal y comunitario en el Valle del Cauca, candidato a la Alcaldía de Buenaventura, candidato a la Cámara de Representantes, a la Asamblea del Valle del Cauca, y finalmente, al Senado.Sandra de las Lajas TorresDesde el partido político de origen evángelico Colombia Justa Libres, Sandra de las Lajas Torres aspirará a la Vicepresidencia en la fórmula del predicador y exsenador John Milton Rodríguez.La activista y defensora de los derechos de la población afro nació en Tumaco, departamento de Nariño (suroeste), y se formó en Educación, es maestra de profesión y cuenta con estudios en finanzas y negocios internacionales. La candidata ha trabajado para el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, la Gobernación del Valle del Cauca, el Ministerio del Interior y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

